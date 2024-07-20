Evde sıcak havadan. bunalıp dışarı çıktığımda kendime bir nefes aldırmak istedim..

Gaziantep'in ilçesi Nizip'te yeni meşhur

35 lik caddesi dedikleri yerde cafe ve restaurantlarin bol ve pahalı olduğu bir cadde.

Yeni Avrupai ve gençlerin takıldığı bir cafeye girdim..

İçecekler çok pahalı gençler kuyrukta..

Gözlem yapıyorum ..



Çekinmeden ellerindeki kredi kartıyla 12yaşından, 25 yaşına kadar olan. gençlerimiz. pahalı meyveli içecekler için kuyrukta.

Bende kuyruğa girerek. en ucuz içeceği alıyorum.

En ucuz içecek 110tl.

Bu gençler bu paraları her gün nasıl harcıyor diye düşünüyorum..

Çoğunluğu öğrenci veya işsiz. .

Meyveli içeceğimi içerken.kendime kizmaktan vazgecip, "kendini şımart.,bak gençler nasıl şımartıyor diye örnek al diyor içimdeki ses"!

Sonra kendimi şımartmış gibi düşünerek

cafeden ayrılıp yolda yürürken harika çok sevimli sıcak farklı bir cafe ,konukları kalabalık dikkatimi çekiyor. .

O anda samimi güzel insanlar iş yeri sahipleriymiş..



Nezaketten içten davet ettiler..

Güzel yürekli bilgili ,kültürlü , nezaketli insanları özlediğim için davetlerine kıramıyarak eşlik ettim..

Misafirperver güzel ruhları bilgileri ,samimiyetleri ile güzel bir sohbet ortamı gelişti.

En güzelide samimi sıcacık yürekleriyle iş yeri sahibinin kuzenleri ile başlayan sohbet iş yerinin işletmecisi iki harika kişilik örnek eş olan Adnan ve Sönmez Irmak çiftinin aramıza katılmasıyla çok mutlu olduk.

Sohbet harika, doğal irmik helvası, doğal içecekler, dondurma çok lezzetli.

Tarihi mekanın helvacısının tarihçesi dikkatimi çekiyor.

Benimde çok sevdiğim güzel dostluklar kurduğum Kosova'lı ve Prizenden olunca daha dikkatimi çekiyor.

Helvacı Ali 1900, 4 kuşak devam eden tarihi bir helvacı.

1892 yılında ilk kuşak olan İdris bey Yugoslavya, Kosova, Prizen'den Bursa İnegöl 'e göç etmesiyle başlamış.

Aile mesleğinden helva,boza, şıra üretimini devam ettirerek bugüne kadar bu lezzetin gelmesinin temelini atmış.

1930 yılında 2.kusak ve isim babası olan Helvacı Ali ( Ali bozaslan),baba mesleğini alarak özveriyle çalışmış ve isim yapmış

1956 yılında işletme ve ismi büyütülerek ülkenin her yerine yayılmış.

4.kuşakla ülkenin birçok önemli illerinin yani sira dünya ülkelerinde isim yaparak şubeleri açılan ünlü Helvacı Ali 1900.

Lezettinden ödün. vermeyerek işletme , "Türkiye 'nin helvacisi" sloganıyla ülkemizde ve dünyada isim yaptı.

İşletme sahibi Adnan, Sönmez Irmak çifti çok başarılılar ...

işletme çok temiz ve çok güzel.

Çalışanları nazik ve özverili.

Bir aile gibi hepsi.

Müşterilerine ilgi çok fazla.

Bir hanım elinin değdiği çok belli..

Adnan, Sönmez Irmak çifti üniversite de tanışarak arkadaşlıkları evlilikle

taçlanmış ..



Sönmez Irmak henüz 28 yaşında.

Aynı zamanda bir anne.

Pazarlama sektöründe işletmeci olmuş.

Atılımıcı,bilgili,kültürlü ,sosyal ,akıllı,

başarılı müthiş girişimci genç bir iş kadını. .

Bu işlere girmeden önce pazarlamada çalışması öz güvenini daha bir yükseltmiş.

En güzeli kendine olan özgüveni .ve başarısı. .

Bunun yanında iyi bir eş ve anne olması.

Bu kadar ünlü Helvacı Ali 1900 'ü önce Şanliurfa'da iki şube açarak başlıyor.

Nizip'te üçüncü şubeyi açarak halka tarihi doğal bir güzellik sunumu ile halk tarafından. büyük ilgi görmesi mutlu etmiş.

Adnan Sönmez Irmak çifti kalitesi yüksek bilgili kültürlü, İnsan ilişkilerinde gayet başarılılar .

Kısa sürede büyük isim yapan cafeden müşteriler çok memnun..

Genç ve başarılı işletmeci Sönmez ırmak doğal ürünlerden,bahsederken,"Geleneksel irmik helvası lezettini bilmemek ne mümkün. İçerisine tereyağı ,ceviz,fıstık, çikolata, lotus bisküvisi ve meyve girince damak tadı bambaşka oluyor.Birde altına Maras dondurmasiyla damaklar şenleniyor.."!Helvacı Ali 1900 Nizip şubesinde beş farklı irmik helvasının yanı sıra ev yapımı limonatası ve dondurma çeşitleriyle Türk kahvesi eşliğinde işletmeye gelen. misafirler harika bir hizmet veriliyor.



Doğal ortamları yiyecek içecekleri çok özlemiştik.

Böyle güzel bir mekanda, genç arkadaşların ortamı güzelleştirmesi, mutlu etti beni..

Bir genç hanımın girişimci Sönmez Irmak gibi hanımların sayısı artsın..

Genç girişimci Sönmez Irmak ve ekibini yürekten kutluyorum.

Bütün hanımlar başarıya doğru. .

Dünya sizlerle güzelleşecek. .