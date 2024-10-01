Gaziantep Sanko AVM'de gezerken yeni harika bir mekanı keşfetmek ruhumla özleşti.

Bazı mekanlar sizin ruhunuza hitap eder.
Tarih ve sanatın, kitapların birleştiği güzel huzurlu bir mekanda mutlu olduğunuzu hissedersiniz.
Bende ruhumu açan, güzelleştiren gittiğim her ortamda  mutlaka bir güzel yer ararım.
Gaziantep  Sanko AVM'de gezerken yeni harika bir mekanı keşfetmek  ruhumla
özleşti.

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Ege'yi Gaziantep'e getiren Çeşme  Cafe..
Çeşmeden getirilen. taşlar ile sütun  oluşturarak mekanı ve dekoru yapılan,  sanatla,kitapla ve konforuyla  bütünleşen  harika bir mekan.
ışıklar içerisinde  girdiğim  Çeşme Cafe'de
ruhumun biranda harika müzikler eşliğinde uzaklara gittiği ve tarihle bütünleştigini hissettim.
Böyle güzel bir yeri keşfetmek  ruhumun mutluluğuna dokundu.
Mekanın güzelliği içerisinde  çok sevdiğim  çayımı sipariş verdim.
Mekan çalışanlarının  güler yüzlü ikram servisini  nazik bir şekilde hızlı  yapmaları çok  hoşuma gitti.
Uzun süre oturduktan sonra gözlem yaptım.İkramları harika fiyatlar makbul her kesimin rahatlıkla  gelip oturabileceği  çok güzel bir mekan.
Mekandan mutlu bir şekilde ayrılırken  mekanın sorumlusu olan bir genç, "Lütfen  oturun size bir kahve ikram edelim" sözü çok hoşuma gitti.
Nezaketten aldığım  kahve ikramı hosuma giderken ince nazik davranışları daha çok dikkatimi çekti.
Çeşme Cafenin sorumlusu  çok genç. Henüz 20 yaşında İbrahim Koçak .
Çok küçük yaşlarda başlamış çalışmaya.
Gaziantep'e Alaçatı ve Çeşme cafe zincirlerini getiren genç başarılı kardeşler  Enes ve Burak Avcı.
Çeşme  Cafenin genç sorumlusu İbrahim Koçak , abi gibi gördüğü bu iki genç patronuyla başarılara imza atmaya başlamış.
Hem üniversite Adalet Bölümü okuyor  hem çalışıyor.
Hedefi ülke yararına  çok  iyi yerlere gelmek.
Mekanı işletme kültürü çok güzel ve profesyonelce...Örnek davranışlarıyla dikkat çekiyor.
Çok genç yaşına rağmen işletme bilgisi ve halkla ilişkileri çok  güzel .
Bu harika mekanda  istediğiniz en güzel pastaları , sıcak, soğuk içecekleri bulabiliyorsunuz.
Bu mekanın müdavimi oluyorum..
En güzelide kahveleri.
Kahve Dostluğu ve Samimiyeti temsil eder.
Çeşme Cafede bu güzelliği yaşıyorsunuz.
Bütün pastaları çok güzel ve lezzetli.
En ünlü pasta menüsü , Kruvasan,Waffle,sade kruvasan arasına pastacı kreması, muz,çilek  ve en sonunda arasına Belçika çikolatası servis yapılıyor..

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Tadı  bir harika..
Çeşme Cafe, Alaçatı,İstanbul,Kocaeli,Sakarya,Antalya,Slovakya ve Sanko park AVM'de hizmet veriyor.
Diğer il ve ilçelerde self servis.
Gazintep'liler konforu sevdiği için Enes ve Burak Avcı kardeşler kültürlü bu konuda uzman  garsonlarla müşteriye servis edilmesi şartıyla  bu kurumsal zincir cafeyi Gaziantep'teki yerin açılması şartı koyarak bu zincir olan cafeyi açmışlar.
En güzel yönleri bu mekanın kapanışa yakın çay içecek ve pastaları  müşterilere ücretsiz servis etmeleri.
Mudavimi olduğum ve çok  memnun kaldığım Çeşme Cafe ailesiyle dost oldum.
Çeşme Cafe açılalı  dört ay olmuş.
 Müşteri potansiyeli  çok  fazla..
En güzeli  Doğum Günümü kutlayarak bana jest yapmaları ..
Beni çok  mutlu etti.Ince ve nazik sürprizleri
İşletme sahipleri Enes ve Burak Avcı Beye, dünya harikası genç ve başarılı İbrahim Koçak 'a ve Çeşme Cafede çalışan tüm  personele çok teşekkür ediyorum..

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Çok duygulandırdılar beni..
Iyi ki böyle güzel mekana gelerek başta Çeşme Cafenin sorumlusu ibrahim Koçak  arkadaşımızı tanıdım.
Bende bu güzel mekanın müşterisi olarak  bu aileye katıldım.
Tüm  Gaziantep'lileri Sanko park AVM'de en üst katta bulunan  Çeşme Cafeye gitmelerini tavsiye ediyorum.
Harika bir mekan sıcak bir ortam..
Çeşme Cafe çalışanları nezaketleri, güzel ikramları, misafirperverlikleri ile tutku haline dönüşen  bir mekan..
Mutlu olmak isteyenler, Çeşme Cafe 'ye
gitsinler. .
Böyle mekanlar var olsun..
iyiki varsınız.

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https://www.aydinses.com/video/gaziantepte-ege-ruzgari-esiyor