Gaziantep Sanko AVM'de gezerken yeni harika bir mekanı keşfetmek ruhumla özleşti.

Bazı mekanlar sizin ruhunuza hitap eder.

Tarih ve sanatın, kitapların birleştiği güzel huzurlu bir mekanda mutlu olduğunuzu hissedersiniz.

Bende ruhumu açan, güzelleştiren gittiğim her ortamda mutlaka bir güzel yer ararım.

Gaziantep Sanko AVM'de gezerken yeni harika bir mekanı keşfetmek ruhumla

özleşti.



Ege'yi Gaziantep'e getiren Çeşme Cafe..

Çeşmeden getirilen. taşlar ile sütun oluşturarak mekanı ve dekoru yapılan, sanatla,kitapla ve konforuyla bütünleşen harika bir mekan.

ışıklar içerisinde girdiğim Çeşme Cafe'de

ruhumun biranda harika müzikler eşliğinde uzaklara gittiği ve tarihle bütünleştigini hissettim.

Böyle güzel bir yeri keşfetmek ruhumun mutluluğuna dokundu.

Mekanın güzelliği içerisinde çok sevdiğim çayımı sipariş verdim.

Mekan çalışanlarının güler yüzlü ikram servisini nazik bir şekilde hızlı yapmaları çok hoşuma gitti.

Uzun süre oturduktan sonra gözlem yaptım.İkramları harika fiyatlar makbul her kesimin rahatlıkla gelip oturabileceği çok güzel bir mekan.

Mekandan mutlu bir şekilde ayrılırken mekanın sorumlusu olan bir genç, "Lütfen oturun size bir kahve ikram edelim" sözü çok hoşuma gitti.

Nezaketten aldığım kahve ikramı hosuma giderken ince nazik davranışları daha çok dikkatimi çekti.

Çeşme Cafenin sorumlusu çok genç. Henüz 20 yaşında İbrahim Koçak .

Çok küçük yaşlarda başlamış çalışmaya.

Gaziantep'e Alaçatı ve Çeşme cafe zincirlerini getiren genç başarılı kardeşler Enes ve Burak Avcı.

Çeşme Cafenin genç sorumlusu İbrahim Koçak , abi gibi gördüğü bu iki genç patronuyla başarılara imza atmaya başlamış.

Hem üniversite Adalet Bölümü okuyor hem çalışıyor.

Hedefi ülke yararına çok iyi yerlere gelmek.

Mekanı işletme kültürü çok güzel ve profesyonelce...Örnek davranışlarıyla dikkat çekiyor.

Çok genç yaşına rağmen işletme bilgisi ve halkla ilişkileri çok güzel .

Bu harika mekanda istediğiniz en güzel pastaları , sıcak, soğuk içecekleri bulabiliyorsunuz.

Bu mekanın müdavimi oluyorum..

En güzelide kahveleri.

Kahve Dostluğu ve Samimiyeti temsil eder.

Çeşme Cafede bu güzelliği yaşıyorsunuz.

Bütün pastaları çok güzel ve lezzetli.

En ünlü pasta menüsü , Kruvasan,Waffle,sade kruvasan arasına pastacı kreması, muz,çilek ve en sonunda arasına Belçika çikolatası servis yapılıyor..



Tadı bir harika..

Çeşme Cafe, Alaçatı,İstanbul,Kocaeli,Sakarya,Antalya,Slovakya ve Sanko park AVM'de hizmet veriyor.

Diğer il ve ilçelerde self servis.

Gazintep'liler konforu sevdiği için Enes ve Burak Avcı kardeşler kültürlü bu konuda uzman garsonlarla müşteriye servis edilmesi şartıyla bu kurumsal zincir cafeyi Gaziantep'teki yerin açılması şartı koyarak bu zincir olan cafeyi açmışlar.

En güzel yönleri bu mekanın kapanışa yakın çay içecek ve pastaları müşterilere ücretsiz servis etmeleri.

Mudavimi olduğum ve çok memnun kaldığım Çeşme Cafe ailesiyle dost oldum.

Çeşme Cafe açılalı dört ay olmuş.

Müşteri potansiyeli çok fazla..

En güzeli Doğum Günümü kutlayarak bana jest yapmaları ..

Beni çok mutlu etti.Ince ve nazik sürprizleri

İşletme sahipleri Enes ve Burak Avcı Beye, dünya harikası genç ve başarılı İbrahim Koçak 'a ve Çeşme Cafede çalışan tüm personele çok teşekkür ediyorum..



Çok duygulandırdılar beni..

Iyi ki böyle güzel mekana gelerek başta Çeşme Cafenin sorumlusu ibrahim Koçak arkadaşımızı tanıdım.

Bende bu güzel mekanın müşterisi olarak bu aileye katıldım.

Tüm Gaziantep'lileri Sanko park AVM'de en üst katta bulunan Çeşme Cafeye gitmelerini tavsiye ediyorum.

Harika bir mekan sıcak bir ortam..

Çeşme Cafe çalışanları nezaketleri, güzel ikramları, misafirperverlikleri ile tutku haline dönüşen bir mekan..

Mutlu olmak isteyenler, Çeşme Cafe 'ye

gitsinler. .

Böyle mekanlar var olsun..

iyiki varsınız.

https://www.aydinses.com/video/gaziantepte-ege-ruzgari-esiyor