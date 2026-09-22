CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TMO'nun açıkladığı fındık alım fiyatının sahadaki maliyetleri karşılamadığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) duyurduğu alım fiyatının üreticinin beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Geçen sezon 350 lirayı gören fındığın bu sezon bazı bölgelerde 170 liraya kadar gerilediğini hatırlatan CHP'li Sarıbal, TMO'nun yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için 255 lira, Levant kalite için 250 lira alım fiyatı açıkladığını ifade etti. Ancak açıklamada toplam ne kadar ürün alınacağına ilişkin bir taahhüt bulunmadığını söyledi. Üreticiden gelen hesaplamalara göre kilogram maliyetinin 230-240 liraya ulaştığını belirten Sarıbal, borçların ve işçi ücretlerinin karşılanabilmesi için fındığın 170 liraya satılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sahadan randevu, alım noktası ve kapasite sorunlarına dair şikâyetler geldiğini aktaran Milletvekili Orhan Sarıbal, TMO'nun yalnızca fiyat açıklamakla yetinmemesi gerektiğini, toplam alım hedefini de kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

Fındık geçen sezon 350 lirayı gördü, bu sezon bazı bölgelerde 170 liraya kadar geriledi.



TMO, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için 255 lira, Levant kalite için 250 lira alım fiyatı açıkladı. Ancak fiyat duyurusunda toplam kaç ton ürün alınacağına ilişkin: pic.twitter.com/E5bDDqZQBu — Orhan Sarıbal (@orhansaribalchp) September 22, 2026

'AÇIKLANAN FİYAT GERÇEK TABAN FİYAT OLMALI'

TMO'nun alım noktalarını ve kapasitesini artırması gerektiğini belirterek, açıklanan fiyatın bütün piyasa için gerçek bir taban fiyat hâline getirilmesini isteyen Sarıbal, açıklamasında üreticinin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini ifade etti ve 'Fındık piyasası denetimsiz bırakılamaz' değerlendirmesinde bulundu.