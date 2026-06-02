Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - te Keşan 1. Noterliği'nde gerçekleştirilen imza işleminin ardından açıklamada bulunan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP'nin gücünü örgütünden ve üyelerinden aldığını belirterek, parti içi demokrasinin işletilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Çakır, 'CHP'nin geleceği, üyelerimizin ve örgütlerimizin ortak iradesiyle şekillenmelidir. İçinden geçtiğimiz süreçte en doğru yol, delegelerin ve örgütün söz sahibi olacağı Olağanüstü Kurultay'ın bir an önce toplanmasıdır. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek imzamızı verdik' dedi.

Kurultay delegelerinden Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Mıstık Ak, CHP Edirne eski başkanı Samet Kahraman, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı'nın kurultay için imza verdikleri öğrenildi.

Diğer delegelerin ise kurultayı için imza verip vermeyecekleri de merakla bekleniyor.