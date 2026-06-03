Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Kemal Bilge, görevden alındığını bir telefon görüşmesiyle öğrendi. Parti teşkilatında şaşkınlık yaratan gelişmenin ardından Bilge, sert ifadeler içeren bir basın açıklaması yayımlayarak karara tepki gösterdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yıllardır Zafer Partisi'nin Bilecik'teki teşkilatlanma çalışmalarında aktif rol üstlenen ve partisini sahada temsil eden Kemal Bilge'nin, herhangi bir ön görüşme yapılmadan ve gerekçe gösterilmeden telefonla aranarak görevden alındığı öğrenildi.

Kararın ardından kamuoyuna açıklama yapan Bilge, yaşanan sürecin yalnızca bir görev değişikliği olmadığını, aynı zamanda teşkilat iradesinin yok sayılması anlamına geldiğini savundu.

Bilge açıklamasında, 'Bilecik'te yıllardır gece gündüz demeden mücadele eden il teşkilatımız hiçbir gerekçe gösterilmeden, hiçbir istişare yapılmadan ve en temel kurumsal nezaket dahi gösterilmeden telefonla aranarak görevden alınmıştır' ifadelerini kullandı.

Parti yönetimini sert sözlerle eleştiren Bilge, televizyon ekranlarında ve kürsülerde sürekli hukuk, adalet ve liyakat vurgusu yapanların, kendi teşkilatlarına karşı aynı ilkeleri uygulamadığını öne sürdü. Görevden alma kararının gerekçesinin açıklanmadığını belirten Bilge, yıllarca emek veren teşkilat mensuplarının bir telefon görüşmesiyle tasfiye edilmesini kabul etmediklerini dile getirdi.

Açıklamasında 'Emek değil itaat, liyakat değil yakınlık, teşkilat iradesi değil merkezden dayatılan kararlar daha değerli hale gelmiştir' ifadelerine yer veren Bilge, verilen kararın siyasi ve vicdani muhasebesinin yapılacağını söyledi. Görevden alınmasına rağmen mücadelesinden geri adım atmayacağını belirten Kemal Bilge, 'Görevler alınabilir, makamlar değişebilir. Ancak onur, karakter ve dava şuuru hiçbir makamın lütfu değildir. Başımız dik, vicdanımız rahat, verilen emeğin ve yürütülen mücadelenin arkasındayız. Takdiri aziz Türk milletine bırakıyoruz.' dedi.

Telefonla görevden alma yöntemi nedeniyle parti tabanında da tartışma oluşturan kararın ardından Zafer Partisi Genel Merkezi'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.