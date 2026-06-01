Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından başlayan siyasi ve hukuki tartışmalar yeni bir aşamaya taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin çağrısıyla başlatılan olağanüstü kurultay girişiminde, delegelerin büyük çoğunluğunun imza verdiği ve gerekli sayıya ulaşıldığı bildirildi.

Parti kaynaklarından ve çeşitli medya organlarında yer alan bilgilere göre, olağanüstü seçimli kurultayın toplanabilmesi için gerekli olan delege desteği 1 Haziran günü saat 16.00 itibarıyla sağlandı. Toplanan imza sayısının 600’ü aştığı, imza sürecinin ise devam ettiği belirtildi.

İlk Gün Mesajı: “Örgüt Ayağa Kalktı”

CHP yönetimi tarafından yapılan değerlendirmelerde, delegelerin sabahın erken saatlerinden itibaren noterlerde imza vermeye başladığı ifade edildi. Sürecin sembolik başlangıcının ise Kayseri’den gelen ilk imza olduğu açıklandı.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada ilk imzanın geçmiş kurultayda kendisine muhalif bir delegeden geldiğini belirterek, bunun parti içindeki dayanışmanın göstergesi olduğunu söyledi. Özel, “Bu haksız darbeye karşı birlikte direnmek gerekir” anlayışının delegeler arasında hızla yayıldığını dile getirdi.

Gerekli Çoğunluk Sağlandı

CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için kurultay delegelerinin yarısından fazlasının imzası gerekiyor. Parti içindeki hesaplamalara göre bu sayı yaklaşık 670 imza seviyesinde bulunurken, gün içerisinde toplanan imzaların kritik eşiği geçtiği ve sürecin resmiyet kazanma aşamasına geldiği ifade edildi.

İmza sürecinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, sürecin çok hızlı ilerlediğini belirterek çarpıcı bir sembolik adımı paylaştı. Özel, ilk imzanın sabah 08.00 sularında Kayseri’den geldiğini duyurarak şunları söyledi: "Bir önceki kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen ve Kayseri’de sert muhalefet eden bir büyüğümüz, 'Seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir' diyerek ilk imzayı verdi. Siftahı Kayseri'den, bereketi Allah'tan."

Özel, bu sembolik imzanın ardından Rize ve Giresun gibi illerdeki tüm kurultay delegelerinin 10 dakika içinde imzalarını eksiksiz şekilde tamamlayarak sürece tam destek verdiğini belirtti. Eskişehir başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentindeki delegeler de "Derhal kurultay" diyerek irade beyan etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de yaptığı açıklamada kurultay sürecinin resmen başlatıldığını duyurmuş, tüm delegeleri imza vermeye çağırmıştı.

İl Örgütlerinden Yoğun Katılım

Türkiye'nin birçok ilinde CHP delegelerinin noterlerde imza verdiği görüntüler kamuoyuna yansıdı. Özellikle Sakarya, Kayseri, Rize, Denizli, Ankara, Adana ve Kahramanmaraş gibi birçok ilde örgütlerin kurultay çağrısına destek verdiği belirtildi. İl ve ilçe yöneticilerinin de sürece aktif katıldığı görüldü.

Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre, sadece ilk birkaç saat içerisinde ulaşılan rakamlar CHP örgütlerinin önemli bölümünün Özgür Özel yönetiminin yanında konumlandığını gösteriyor. İmza sayısının önümüzdeki günlerde daha da artabileceği ifade ediliyor.

CHP’de Yeni Güç Gösterisi Mi?

Siyasi gözlemciler, delegelerden gelen yoğun desteğin yalnızca bir kurultay çağrısı olmadığını, aynı zamanda parti tabanının ve örgüt yapısının mevcut yönetime sahip çıktığını gösteren bir güç testi niteliği taşıdığını değerlendiriyor.

Kurultayın gerçekleşmesi halinde, parti yönetimi ve genel başkanlık yarışının yeniden delegelerin önüne gelmesi beklenirken, CHP içindeki dengelerin de yeniden şekillenebileceği belirtiliyor. Delegelerin kısa sürede yüzlerce imzaya ulaşması ise parti örgütlerinde Özgür Özel lehine oluşan güçlü konsolidasyonun işareti olarak yorumlanıyor.

CHP’de gözler şimdi imzaların resmî olarak genel merkeze teslim edilmesi ve olağanüstü kurultay takviminin nasıl işleyeceğine çevrilmiş durumda. Tartışmalar sürerken, delegelerin ortaya koyduğu tablo parti içindeki meşruiyet mücadelesinin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.