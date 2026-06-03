Orman yangınlarının büyük bir millî mesele haline geldiğini kaydeden Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, devletin ilgili kurumlarına 'acil' kodlu çağrı yaptı.

BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, orman yangınlarının, milletçe sahip olduğumuz doğal zenginliklerin ne kadar büyük bir risk altında olduğunu gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında ülkemiz genelinde 3 bin 224 orman yangınında yaklaşık 81 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğüne dikkati çeken Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Bu rakam, birçok ilimizin yüzölçümüne yaklaşan devasa bir alanın yok olması anlamına gelmektedir. Yangınların önemli bir bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklanması ise ayrıca düşündürücüdür. Üstelik aynı yıl içerisinde binin üzerinde yangının çıkış nedeni dahi tespit edilememiştir. Bursa'mız da bu felaketlerden payını almıştır. Resmi verilere göre 2025 yılının ilk 7 ayında Bursa'da meydana gelen orman yangınlarında yaklaşık 3 bin 650 hektarlık alan zarar görmüş, ilimiz yangınlardan en fazla etkilenen şehirler arasında yer almıştır. Yangınlar; vatandaşlarımızı endişelendirmiş, doğal yaşamı ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemiştir.' diye konuştu.

ERKEN UYARI YAYGINLAŞTIRILMALI

Ormanların sadece ağaçlardan oluşan alanlar olarak görülmemesi gerektiğini de belirten Akyıldız, 'Kaybedilen her orman alanı, gelecek nesillerden çalınmış bir mirastır. Bu nedenle ormanlarımızı korumak yalnızca devlet kurumlarının değil, her vatandaşımızın millî görevidir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı, sigara izmaritleri çevreye atılmamalı, cam ve benzeri yanıcı etki oluşturabilecek atıklar doğaya bırakılmamalıdır. Vatandaşlarımız şüpheli durumları vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bildirmelidir. Devletin ilgili kurumlarının da yangınla mücadelede önleyici tedbirleri artırması gerekmektedir. Erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması, yangın gözetleme altyapısının güçlendirilmesi, hava ve kara araçlarının sayısının artırılması, orman köylerinde gönüllü müdahale ekiplerinin oluşturulması ve genç nesillere yönelik çevre bilincinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ormanlarımızın korunmasına yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olacağımızı ifade ediyor ve tüm vatandaşlarımızı doğamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.