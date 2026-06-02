CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan sonrası TBMM'de ilk grup toplantısını kalabalık bir partili grupla gerçekleştirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazına rağmen toplanan CHP Grup Toplantısı'nda 'Başkan Özgür' ve 'Hain Kemal' sloganları atıldı. Özel, partideki ayrışmaya ve Kılıçdaroğlu tarafına ağır eleştirilerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında partililere seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazlarına rağmen TBMM'de toplanan CHP Grup Toplantısı'nda Özgür Özel, CHP Grup Başkanı sıfatıyla kürsüye çıktı. Toplantı öncesinde ve sırasında 'Başkan Özgür' sloganlarının yanı sıra salonda 'Hain Kemal' sloganları da yükseldi.

Mutlak butlan sonrası ilk grup toplantısını yapan Özgür Özel, öfkenin değil, umudun sesini yükselteceklerini ifade ederek, 'Kumpasa karşı direnmeye devam ediyoruz. Dostu, düşmanı ayırmakta ustalaştık. Yolumuzda yürüyoruz' dedi.

Özel, konuşmasında parti içindeki bölünmeye, 5 Kasım Kurultayı ve 31 Mart yerel seçim sonuçlarına değinerek sert ifadeler kullandı.

'Karşımızda 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimini hazmedemeyenlerin, yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır' diyen Özgür Özel, Genel Merkez'deki duruma da tepki göstererek, 'Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarıya atıldığı baba ocağımız, bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'e sert tepki gösteren Özel, 'Bu partinin bir evladı değil: TGRT'den maaş alan, partimizle uğraşan birisi' ifadelerini kullandı.

Bazı isimleri tek tek hedef alan Özel, partideki 'içeridekiler' ve 'dışarıdakiler' ayrımını vurguladı. 'Biz o yürüyüşle eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış bir kara düzeni ve o kara düzenle iş birliği yapanları arkamızda bırakarak iktidar yürüyüşüne başladık' diyen Özel, 'Hiç heveslenilmesi. Erdoğan'ı mutlaka yenecek adayımız var' diye konuştu.

