Saadet Partisi YİK Üyesi ve Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, son yıllarda ciddi su kaybı yaşayan İznik Gölü'ndeki çekilmeyi TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi veren Kılıç, göldeki su kaybının nedenleri ve alınacak önlemlere ilişkin 10 soru yöneltti.

ANKARA (İGFA) - Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Bursa'daki İznik Gölü'nde son yıllarda yaşanan su kaybına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ayrı ayrı yazılı soru önergeleri sundu.

Önergesinde, Bursa İznik Gölü'ndeki çekilmenin ekolojik denge, tarımsal üretim ve bölgenin su varlığı açısından önemli riskler oluşturduğunu belirten Kılıç, kamuoyunda göldeki su kaybının nedenleri arasında iklim değişikliği, sanayi faaliyetleri, yeraltı suyu kullanımı ve havza yönetimindeki eksikliklerin gösterildiğini ifade etti. Milletvekili Kılıç, Bakanlığa yönelttiği sorularla İznik Gölü'nün son 10 yıllık su seviyesi değişimlerinin açıklanmasını isterken, aynı dönemde gölün ekolojik durumu ve su kaybının nedenlerine ilişkin hazırlanan raporlar hakkında bilgi talep etti.

Önergede ayrıca, İznik Gölü havzasında faaliyet gösteren sanayi tesislerine yönelik son 10 yılda gerçekleştirilen çevre denetimlerinin sayısı, bu denetimler sonucunda uygulanan idari yaptırımlar ve gerekçeleri de soruldu. Kılıç, İznik Gölü havzasındaki sanayi tesislerinin kullandığı su miktarlarının düzenli olarak izlenip izlenmediğini, gölün korunmasına yönelik özel bir çevresel eylem planının bulunup bulunmadığını ve 2026 yılı içinde alınması planlanan tedbirleri de gündeme taşıdı.

Önergede ayrıca, İznik Gölü için yeni bir koruma statüsünün veya ilave koruma tedbirlerinin gündemde olup olmadığı sorulurken, Bakanlığın değerlendirmesine göre göldeki su kaybının temel nedenlerinin neler olduğu konusunda da açıklama talep edildi.