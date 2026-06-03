Anahtar Parti Bursa Teşkilatı, siyasi kadrosunu güçlendirmeye devam ederken yaklaşık 4 ay önce Yeniden Refah Partisi'ndeki görevinden ayrılan avukat ve arabulucu Kemal Cömert, Anahtar Parti saflarına katıldı.

BURSA (İGFA) - Anahtar Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Gökhan Özkul, avukat ve arabulucu Kemal Cömert'in partiye katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin, Yavuz Ağıralioğlu'nun siyaset anlayışını ve ülke idealini beğendiğini ifade ettiğini belirterek, 'Bizler de kendisinin partimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sedat Yalçın, İl Başkanımız Fikret Aslan ve kendisi ile birlikte bundan sonra aynı çatı altında yol yürüyeceğiz' dedi.

Anahtar Parti'ye katılan Avukat Kemal Cömert ise Bursa İl Yönetimi'nde görev alan, geçmişte farklı partilerde birlikte siyaset yaptığımız ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli vesilelerle beraber çalıştığımız birçok arkadaşımızın şehir ve ülke meselelerine çözüm üretmek adına ortaya koyduğu fedakâr çalışmaları da sahada gördüğünü söyledi. Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve ahlaki açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Cömert, 'Milli ve manevi değerlerle Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerini buluşturan, kapsayıcı bir siyasi anlayışa sahip olan Anahtar Parti'nin, bünyesinde her geçen gün çoğalan liyakatli ve donanımlı kadrolarıyla ülkemizin sorunlarına çözüm üreteceğine inandım' diye konuştu.

Cömert ayrıca Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan'a, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın'a, Bursa teşkilatına ve İl Başkan Yardımcısı İsmail Gökhan Özkul'a teşekkür etti.

Hatırlanacağı gibi Anahtar Parti'ye son dönemde Yeniden Refah Partisi'nden katılımlar dikkat çekerken, daha önce de Yeniden Refah Partisi Karacabey İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Aydın Köksal ile il başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Bilen Başarır gibi birçok isim Anahtar'a katılan isimler arasında yer almıştı.