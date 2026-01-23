CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş Örgüt Toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıda ülke gündemi, yerel yönetimler ve parti içi süreçler masaya yatırıldı.

BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Örgüt Toplantısı, ilçe örgütünün yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5 saat süren toplantıda ülke siyaseti, yerel yönetim çalışmaları ve parti içi süreçler kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantı, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin'in açılış konuşmasıyla başladı. Şahin, konuşmasında örgütlü mücadelenin, halkla güçlü bağlar kuran siyaset anlayışının ve parti içi demokrasinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıya; CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yücel Akbulut, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Yalçınsoy, CHP Nilüfer Kadın Kolları İlçe Başkanı Şebnem Köroğlu, belediye meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde yürütülen siyasal mücadele ile partinin yeni dönem politikaları değerlendirildi. Demokrasi, hukuk devleti ve sosyal adalet vurgusu öne çıkarken, örgütlere düşen sorumluluklar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, halkın oylarıyla seçilmiş ancak tutuklu bulunan belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmeler de toplantının gündeminde yer aldı. Katılımcılar, seçilmişlere yönelik uygulamaların demokrasiye zarar verdiğini ifade ederek hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma ilkesine dikkat çekti. Toplantının devamında ekonomik ve siyasal gelişmeler, yerel yönetimlerin çalışmaları, örgütlenme faaliyetleri ve parti içi işleyişe dair görüşler paylaşıldı. Örgüt üyelerinin söz aldığı bölümde, sahadan gelen taleplerin ve önerilerin parti politikalarına yön vermesi gerektiği vurgulandı.

Genişletilmiş Örgüt Toplantısı, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. CHP Nilüfer İlçe Örgütü'nün, halkın sorunlarını merkeze alan siyaset anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.