Chervon, Kevin Gee'yi, 28 Eylül 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere FLEX Profesyonel Ürün Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atadı. Gee, bu görevinde CEO Joe Galli'ye bağlı olarak çalışacak.

ACCESS Newswire / NAPERVILLE, ILLINOIS (İGFA) - Kevin Gee, Milwaukee Pro Power Tool bünyesinde geçen 15 yıllık uluslararası kariyerinin ardından Chervon'a katıldı. Kariyerine 2011 yılında Toronto, Ontario'da TTI bünyesinde Saha Satış Mağaza Temsilcisi olarak başladı. Kanada'da Milwaukee bünyesinde çeşitli pazarlama pozisyonlarında görev aldıktan sonra, 2013 yılında Hong Kong merkezli Milwaukee'de bir pazarlama pozisyonuna terfi etti. Ardından 2016 yılında Milwaukee Asia Grup Pazarlama Müdürü pozisyonuna yükseldi.

Kevin, 2017 yılında Milwaukee'nin ABD operasyonuna geçti ve 2017-2023 yılları arasında Milwaukee bünyesinde çeşitli ürün yönetimi pozisyonlarında yükselmeye devam etti. Buradaki son görevi, 2021-2023 yılları arasında yürüttüğü Milwaukee Pro Tools Ürün Yönetimi Direktörlüğü oldu. Kevin, Chervon'a 2026 yılında katılmadan önce son olarak Guardian Safety Equipment'ta Gelir ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan görevini yürüttü.

Gee, Ontario, Thunder Bay'deki Lakeland University'den lisans ve MBA derecelerine sahiptir.

Chervon CEO'su Joe Galli, 'Gee'nin profesyonel el aletleri sektöründeki etkileyici uluslararası deneyimi ve olağanüstü liderlik becerileri, onu FLEX'in Ürün Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı gibi kilit bir görevi üstlenmek için son derece güçlü bir tercih haline getiriyor. Kevin'ı burada, Chervon'daki çalışmalarında izlerken gösterdiği performanstan son derece etkilendim ve ilham aldım' dedi.

Gee ise, 'FLEX için dünya standartlarında bir profesyonel el aletleri ürün geliştirme ekibi kurmayı ve bu ekibe liderlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Chervon'un dünya standartlarında ürün geliştirmeye son derece yoğun ve tavizsiz bir şekilde odaklanmaya büyük önem verdiği açıkça görülüyor. Profesyonel ürün geliştirmede başarıya ulaşma konusundaki tutkum, Chervon'un müşteri ve son kullanıcı odaklı yaklaşımıyla birebir örtüşüyor' dedi.

CHERVON HAKKINDA

Chervon North America, elektrikli el aletleri ve dış mekan güç ekipmanlarının (OPE) araştırma ve geliştirme, üretim, test, satış ve satış sonrası hizmetlerinde uzmanlaşmış küresel bir toplam çözüm sağlayıcısının parçasıdır.

Kullanıcı odaklı inovasyon anlayışıyla hareket eden şirket, küresel satış ve dağıtım ağlarıyla desteklenen entegre bir iş modeliyle faaliyet gösteriyor. Chervon'un marka portföyünde EGO, FLEX, SKIL ve DEVON bulunuyor ve şirket dünya genelinde endüstriyel, profesyonel ve tüketici pazarlarına hizmet veriyor.

Daha İyi Aletler. Daha İyi Bir Dünya.

Chervon, sürekli inovasyon yoluyla dünya genelindeki kullanıcılara üstün ürünler sunmaya kararlıdır ve lityum iyon, akıllı ve dijital çağda, elektrikli el aletleri ve dış mekan güç ekipmanları (OPE) alanında küresel bir lider olmayı hedeflemektedir.

KAYNAK: Chervon