Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonların 17 Eylül'de TEFAS üzerinden işleme kapatılması nedeniyle bu tarihte verilen tüm alım-satım talimatlarının iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden, fondaki payları oranında ödeme yapılacak.

ANKARA (İGFA) - SPK, 17 Eylül 2026 tarihinde TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılan ve tasfiye sürecine alınan fonlara ilişkin yeni bir duyuru yayımladı.

Kurulun açıklamasına göre, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen talimatlar, ilgili işlem valörlerinde platformun olağan işleyişi kapsamında gerçekleştirildi. Ancak 17 Eylül'de tasfiye kapsamındaki fonların TEFAS işlemlerine kapatılması nedeniyle, bu tarihte platforma iletilen tüm talimatlar iptal edildi.

SPK, 17 Eylül'de verilen ve söz konusu Kurul kararı doğrultusunda iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi.

Öte yandan, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamında değerlendirileceği belirtildi.