Bursa konut piyasasındaki hareketliliği ve ilçeler arasındaki farklılaşma Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos 2026 Konut Değer Raporu'nda ortaya çıktı. Raporda yer alan ortalama değerler genel eğilimi anlamaya yardımcı olsa da piyasadaki her konutun niteliğini ve alıcıların karşılaştığı güncel satış bedellerini tek başına yansıtmıyor.

BURSA (İGFA) - Konut Değer Raporu'na ilişkin verileri değerlendiren İMSİFED ve İMSİAD Başkanı Şeref Demir, konut piyasasının yalnızca ortalama fiyatlar üzerinden ele alınamayacağını belirterek, vatandaşın konuta erişimi için gelir düzeyi, peşinat imkânı, finansman koşulları ve yeni konut üretiminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konut raporlarının piyasanın genel seyrini izlemek açısından yararlı olduğunu ifade eden Şeref Demir, ortalama rakamların sahadaki farklılıkları ve konut arayanların karşılaştığı seçenekleri bütünüyle göstermediğine dikkat çekti.

Başkan Demir, 'Konut piyasasını tek bir ortalama rakamla açıklamak mümkün değil. Aynı ilçede bile konum, yapı yaşı, konutun büyüklüğü, kullanılan malzeme ve proje özellikleri satış bedelinde önemli farklar oluşturabiliyor. Bu nedenle yayımlanan ortalamaları değerlendirirken bunların genel bir gösterge olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Vatandaş açısından asıl mesele ise ihtiyaçlarına uygun, güvenli bir konuta ulaşabilmek ve bunu karşılayabilecek finansman imkânına sahip olmak' şeklinde konuştu.

'BURSA'NIN KONUT İHTİYACI BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR'

Bursa'daki konut piyasasının ilçeler ve mahalleler arasında farklılaştığını belirten Demir, planlama ve üretim kararlarının bu farklılıklar dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini söyledi.

İMSİFED ve İMSİAD Başkanı Şeref Demir, 'Bursa tek tip bir konut piyasasından oluşmuyor. Her bölgenin arsa yapısı, ulaşım imkânları, talebi ve konut ihtiyacı farklı. Bu nedenle yeni üretimi yalnızca toplam konut sayısı üzerinden değerlendiremeyiz. Farklı gelir gruplarının ihtiyaçlarına cevap veren, bulunduğu bölgenin koşullarına uygun konut seçenekleri geliştirmeliyiz' dedi.

Konutun satış bedelini belirleyen unsurların yalnızca yapım maliyetinden ibaret olmadığını vurgulayan Şeref Demir, arsa, finansman, vergi ve diğer yükümlülüklerin toplam maliyet üzerindeki etkisine işaret etti ve şunları söyledi: 'Bir konutun maliyetinde arsa, finansman, vergiler ve harçlar da önemli yer tutuyor. Konuta erişimi kolaylaştırmak için planlı arsa arzını destekleyen, üretim maliyetlerini öngörülebilir kılan politikalara ihtiyaç var. İlk kez konut sahibi olacak vatandaşların uzun vadeli ve sürdürülebilir koşullarda finansmana ulaşması da bu sürecin önemli bir parçası.'

Bursa'nın nüfus hareketliliği, sanayi ve istihdam yapısı ile kentsel dönüşüm ihtiyacının konut planlamasında birlikte ele alınması gerektiğini belirten Demir, gelecekteki talebin bugünden değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Demir, 'Bursa büyüyen ve üretim gücü yüksek bir şehir. Konut ihtiyacını değerlendirirken nüfus hareketliliğini, ulaşım bağlantılarını, sanayi bölgelerini, kentsel dönüşüm ihtiyacını ve deprem güvenliğini birlikte düşünmeliyiz. Amacımız güvenli ve nitelikli konutları doğru yerde üretmek; vatandaşların bu konutlara erişimini destekleyecek planlama ve finansman koşullarını geliştirmek olmalı' dedi.