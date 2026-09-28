Citroën CEO'su Xavier Chardon, Türkiye ziyareti kapsamında Tofaş'ın Bursa Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarette üretim süreçleri ve yeni dönem projeleri ele alınırken, 30'uncu yılını kutlayan Berlingo'nun Bursa'da üretime alınması planı da öne çıktı.

BURSA (İGFA) - Citroën CEO'su Xavier Chardon, Türkiye programı kapsamında Tofaş'ın Bursa Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu'nun ev sahipliğindeki ziyarette Chardon'a fabrikanın üretim altyapısı, mühendislik ve Ar-Ge yetkinlikleri ile yeni dönem projeleri hakkında bilgi verildi.

Tofaş'ın Stellantis Türkiye entegrasyonunun ardından grubun Türkiye'deki önemli üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri haline geldiği belirtilirken, Bursa Fabrikası'nın çok markalı üretim yapısı ve mühendislik kabiliyeti öne çıktı.

Citroën'in Türkiye'deki üretimi genişliyor

Ziyarette Citroën'in Türkiye pazarındaki performansı da gündeme geldi. Xavier Chardon, Türkiye'nin 2025 yılında Citroën'in dünya genelindeki ikinci büyük pazarı konumuna ulaştığını, 2026'nın ilk 8 ayında ise markanın yüzde 5,2'lik rekor pazar payını koruduğunu belirtti.

Türkiye'nin Citroën için yalnızca önemli bir pazar olmadığını, üretim tarafındaki rolünün de genişlediğini vurgulayan Chardon, Tofaş'ta K0 projesi kapsamında Citroën Jumpy ve SpaceTourer üretiminin başladığını hatırlattı.

SIRADA BERLİNGO VAR

Citroën'in Bursa'daki üretim yapılanmasında sıradaki önemli adım ise Berlingo olacak. 30'uncu yılını kutlayan modelin kısa süre içerisinde Tofaş'ın Bursa Fabrikası'nda üretilmesinin planlandığı açıklandı.

Türkiye'de bugüne kadar 150 binin üzerinde kullanıcıyla buluşan Berlingo'nun yerli üretime dahil edilmesi, Citroën'in Türkiye'deki üretim faaliyetlerinin genişlemesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu da Bursa Fabrikası'nın üretim gücü ve mühendislik yetkinliklerinin Stellantis dünyasındaki rolünü daha da güçlendireceğini belirterek, Jumpy ve SpaceTourer ile başlayan Citroën üretiminin Berlingo ile genişleyecek olmasının önemine dikkat çekti.