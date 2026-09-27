Türkiye'nin ihracatına en büyük ikinci katkıyı sağlayan Ege Bölgesi'nin ihracatı ağustos ayında yüzde 3,13 artışla 3 milyar 625 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi'nin 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemi ihracatı ise yüzde 2'lik artışla 28,6 milyar dolardan 29 milyar 154 milyon dolara ilerledi.

İZMİR (İGFA) - Egeli ihracatçılar, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise ihracatlarını yüzde 2'lik artışla 28,6 milyar dolardan 29 milyar 154 milyon dolara taşıdılar.

Denizli, Balıkesir, Muğla ve Uşak ihracat artışlarıyla Ege Bölgesi'nin ihracatına pozitif yönde katkı sağlarken, Manisa ve Afyonkarahisar'ın ihracat düşüşü bölge ihracatının artış hızını aşağı çekti.

İZMİR 15,6 MİLYAR DOLARLA EGE BÖLGESİ İHRACATININ YÜZDE 54'ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

İzmir, Ege Bölgesi'nin ihracatını domine etmeyi sürdürdü. İzmir'in Ocak-Ağustos 2026 dönemindeki ihracatı yüzde 2,06 artışla 15 milyar 618 milyon dolara yükseldi. İzmir, Ege Bölgesi'nin ihracatında yüzde 53,6 pay aldı.

İzmir'in ağustos ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,24 gerileyerek 1 milyar 842 milyon dolar olurken, İzmir en fazla ihracatı 292 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar grubunda gerçekleştirdi. İkinci sırada 183,5 milyon dolarla kazanlar ve makinalar yer aldı. Demir ve çelik sektörü İzmir'in ihracatına 180 milyon 198 bin dolar katkı sağladı.

İzmir ili en fazla ihracatı 177 milyon 652 bin dolar ile Almanya'ya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 169 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 144,8 milyon dolarla İspanya takip etti.

Manisa, 4 milyar 522 milyon dolarlık 8 aylık ihracatıyla Ege Bölgesi'nde ikinci sırada yer aldı.

Manisa'nın ihracatı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 9 azalırken, ağustos ayındaki ihracatı da yüzde 12,81 gerileyerek 554 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Denizli'nin ihracatı ağustos ayında yüzde 19,3'lük artışla 453 milyon dolar olurken, 8 aylık ihracatı yüzde 12,4 yükseldi ve 3 milyar 368 milyon dolara çıktı.

BALIKESİR AĞUSTOS AYINDA İHRACAT ARTIŞ REKORU KIRDI

Balıkesir, Ocak-Ağustos döneminde ihracatını yüzde 12,35 artırarak 1 milyar 864 milyon dolara yükseltirken, Balıkesir'in ağustos ayı ihracatı yüzde 55'lik yüksek bir artışla 307,6 milyon dolar oldu. Balıkesir, ağustos ayında Ege Bölgesi'nde ihracat artış rekortmeni oldu.

MUĞLA'NIN 8 AYLIK İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Muğla'nın 8 aylık ihracatı yüzde 13,61 artışla 1 milyar 16 milyon dolara çıktı ve 1 milyar dolar barajını aştı. Muğla, ağustos ayında ise; ihracatını yüzde 15 artırarak 127,2 milyon dolara taşıdı.

Aydın'ın Ocak-Ağustos dönemi ihracatı yüzde 3,96 artışla 1 milyar 302 milyon dolar olurken, Kütahya 8 aylık ihracatını yüzde 6,34 artırarak 683 milyon dolara, Uşak ise yüzde 13,15 artışla 296,3 milyon dolara ilerletti.