Kayseri Talas Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa sağladığı destek hız kesmeden sürüyor. Pekmez mevsiminin başlamasıyla birlikte üzüm sıkma makinesini hizmete sunan Talas Belediyesi, üreticilere büyük kolaylık sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Taş toplama makinesinden tohum eleme selektörüne, kompost gübre karıştırma ve saçma makinesinden anıza direk ekim makinesine kadar birçok tarımsal araç ve gereci üreticinin hizmetine sunan Kayseri Talas Belediyesi, sağladığı imkanlar ile tarım ve hayvancılığın gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Pekmez mevsiminin gelmesiyle birlikte üzüm sıkma makinesi de mahalle mahalle gezerek üzümlerini pekmeze dönüştürmek isteyen üreticilere katkı sağlıyor.

BÜYÜK KOLAYLIK

Geleneksel çiğneme yönteminin uzun ve yorucu olduğuna dikkat çeken üreticiler, 'Eskiden günlerce üzüm çiğnerdik. Şimdi artık makine hiç yormadan ve kolaylıkla çiğniyor. Bize bu imkanı sağlayan Talas Belediyesine ve başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyoruz' diye konuştu.