Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği'nin araştırmasına göre Türkiye'nin eğitim hareketliliği, iki yönlü olarak milyarlarca dolarlık ekonomik hacim oluşturuyor.

İSTANBUL (İGFA) -Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB), 'Türkiye Uluslararası Eğitim Ekonomisi 2026' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, Türkiye'den yurtdışına giden öğrenciler ile Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin oluşturduğu iki yönlü eğitim ekonomisinin analitik büyüklüğünün yaklaşık 4,6-5,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

YEDAB Başkanı Osman Yılmaz, eğitim alanının artık yalnızca akademik bir hareketlilik değil, ülkeler arasında milyarlarca dolarlık ekonomik rekabet alanı haline geldiğini söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası eğitimi yalnızca yurtdışına öğrenci gönderme meselesi olarak görmemesi gerektiğini ifade ederek, 'Önümüzde milyarlarca dolarlık, çift yönlü ve stratejik bir eğitim ekonomisi var' dedi.

TÜRKİYE'DEN YURTDIŞINA GİDEN ÖĞRENCİLERİN EKONOMİK HACMİ 2,3 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Araştırmaya göre, Türkiye kaynaklı öğrencilerin yurtdışında eğitim, konaklama ve temel yaşam harcamaları yoluyla oluşturduğu doğrudan yıllık ekonomik hacim 1,7-2,3 milyar dolar aralığında hesaplanıyor. Bu tutara uçak bileti, aile ziyaretleri, turizm, sigorta ve transfer gibi dolaylı etkiler dahil edilmedi. YEDAB, yalnızca yükseköğretim hareketliliğine bakılarak yapılan değerlendirmelerin Türkiye'den yurtdışına giden öğrencilerin tamamını yansıtmadığını da vurguladı. Dernek, dil okulu, yaz okulu, junior program ve lise/boarding gibi kısa dönem hareketliliklerin de tabloya eklenmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE EĞİTİM HİZMETLERİ İHRACATINDA YÜKSELİYOR

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin eğitim hizmetleri ihracatı 2024 yılında 2,865 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'de 2024/25 döneminde 337 binin üzerinde uluslararası öğrenci yükseköğretim görürken, güncel sayı yaklaşık 350 bin seviyesinde bulunuyor. YÖK'ün açıklamalarına göre de uluslararası öğrencilerin Türkiye ekonomisine bıraktığı döviz yıllık 3 milyar dolara yaklaşıyor.

HEDEF 500 BİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

YÖK'ün uluslararasılaşma stratejisinde Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 500 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor. YEDAB'ın senaryo çalışmasına göre, öğrenci başına ekonomik değer bugünkü düzeyini korursa, 500 bin uluslararası öğrenci Türkiye için 4 milyar doların üzerinde yıllık ekonomik hacim potansiyeli oluşturabilir.

YEDAB, bu hesabın resmi gelir hedefi değil, mevcut veriler üzerinden hazırlanmış bir projeksiyon olduğunu kaydetti.

Araştırmada, uluslararası eğitim danışmanlığı sektörünün de bu yapının önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Osman Yılmaz, eğitim danışmanlığının yalnızca 'okul bulan aracılık faaliyeti' olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, bu alanın şeffaflık, etik standartlar, öğrenci güvenliği ve kurumsal yeterlilik temelinde profesyonel bir hizmet sektörü olarak görülmesi gerektiğini söyledi.