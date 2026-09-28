Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını söyledi. Şimşek, finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini kaydeden Şimşek, söz konusu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını ifade etti.

'FON YATIRIMCILARININ MEŞRU HAKLARINI GÖZETİYORUZ'

Bakan Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini belirterek, sürecin ilgili kurumlarla birlikte takip edildiğini bildirdi.

Finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla gerekli adımların atılacağını vurgulayan Şimşek, 'Başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz' mesajını verdi. Şimşek ayrıca kamuoyuna, süreçle ilgili açıklamaların yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapılan duyurular üzerinden takip edilmesi çağrısında bulundu.

Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir.



Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.



Adalet: — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 28, 2026