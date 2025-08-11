1942'de Amerikan kuvvetleri tarafından torpidoyla vurulduktan sonra batan Lisbon Maru isimli Japon gemisinden esilenilen "Dongji Kurtarması" filmi, geminin yakınlarındaki Dongji Adası'ndan Çinli balıkçıların büyük bir cesaret göstererek gemideki 1.800'den fazla İngiliz savaş esirini, Japon askerlerinin ateş açmasına rağmen kurtarmasını konu alan dokunaklı bir hikâye.

PEKİN (İGFA) - Film, tarihin unutulmuş bir sayfasına dokunaklı bir bakış sunmaktan daha fazlasını yapıyor. "Dongji Kurtarması" (Dongji Rescue) tarihi hatırlamanın nefreti sürdürmek değil, barışı güvence altına almak için tarihten ders çıkarmak anlamına geldiği ilkesini simgeliyor.

Lisbon Maru battığında, Japon kuvvetleri kurtarma girişiminde bulunmak yerine acımasızca geminin ambarlarını kilitlediler ve kaçmaya çalışan esirlere ateş açtılar.

Japonların bu gaddarca ve duyarsız tutumunun tam aksine, Çinli yerel balıkçılar savaş koşulları altında büyük sıkıntılar çekmelerine rağmen inandıkları ilke doğrultusunda "bir can kurtarmanın yedi katlı bir pagoda inşa etmekten daha erdemli olduğunu" gözler önüne serdiler.

Hayatlarını riske atan balıkçılar, yüzlerce savaş esirini kurtarmak için derme çatma teknelerinin dümenlerini batan geminin yakınlarına kırdı. Balıkçıların bu fedakâr, sınır tanımayan ve merhametli eylemi savaşın karanlığında bir umut ışığı gibi parladı ve sıradan Çinlilerin kriz zamanlarındaki sorumluluk ve özveri anlayışını vurguladı.

Bu filmin vizyona girmesi, bazı ulusların uluslararası ilişkilerde hâlâ hegemonyacılık ve tek taraflılık peşinde koştuğu, patlak vermeye devam eden çatışmaların dünya barışını tehdit ettiği günümüzün karmaşık ve çalkantılı küresel koşullarında özel anlam kazanıyor.

Japonya, tarihî meseleler konusunda fazlasıyla umut kırıcı bir tutum sergilemeye devam ediyor. Japonya, savaş dönemindeki saldırganlığını kabul edip telafi etmek yerine işgallerle dolu tarihini örtbas etmeye çalışıyor. Tokyo, ders kitaplarında gerçekleri çarpıtıyor ve aslında II. Dünya Savaşı nedeniyle hüküm giymiş 1.000'den fazla savaş suçlusunu anmak için inşa edilen sözüm ona Yasukuni Tapınağı'na yapılan ziyaretleri meşrulaştırıyor. Bu tutum, tarihî gerçeklere saygısızlık ve Japonya'nın mağdur ettiği uluslara bir hakarettir.

"Dongji Kurtarması" filminin yönetmeni Guan Hu'nun belirttiği gibi "Tarihi çarpıtmak veya saptırmak tarihi unutmaktan daha korkutucudur. Bu film aracılığıyla gerçeği herkese anlatmam gerektiğini hissettim."

Sinemanın gücünden yararlanan "Dongji Kurtarması", bu gerçek hikâyenin anısını yeniden canlandırıyor, tarihin unutulmaması ve kesinlikle saptırılmaması gerektiğini bizlere anımsatıyor. Tarihi nefreti beslemek veya belirli bir ulustan intikam almak için değil, ders çıkarmak için hatırlıyoruz: barışın ne kadar değerli olduğunu anlamak ve barışı daha büyük azimle savunmak için.

Doğu Çin Denizi'ndeki Dongji Adası'nda II. Dünya Savaşı esnasında neler yaşandığından ve Çin'in bu savaştaki rolünden birçok insan habersizdi. Direniş Savaşı'nın 80. yıl dönümünde, dünya Çinlilerin seksen yıl önce işgalcilerle nasıl savaştığını filmler ve yapılan haberler sayesinde öğrendi. Bu hatıralar, Japonya'nın işlediği zulümlere ışık tutuyor.

Çin her zaman dünya barışını inşa eden ve küresel kalkınmaya katkıda bulunan aktörlerden biri olacak. Çin, insanlık için ortak bir geleceği paylaşan topluluk vizyonuna öncülük ederek küresel barışa ve kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Seksen yıl önce, amansız savaşla geçen 14 yılın ardından, Çin Dünya Anti-Faşist Savaşı'ndaki zaferin yanı sıra Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda da büyük zafere ulaştı. Bu özel yıl dönümünün anısına, direniş savaşını konu edinen bir dizi yeni film ve televizyon dizisi yayımlandı ve beğeniyle karşılandı. " Nanjing Fotoğraf Stüdyosu" (Dead to Rights) filminin gişe hasılatı 2 milyar yuanı (278,4 milyon USD) aştı.

"Dongji Kurtarması" filmi hem derinlikli bir bakış sunuyor hem de günümüzle güçlü bir bağ kuruyor. Film bir yandan geçmişi anarken diğer yandan barışı sürdürme azmimizi pekiştiriyor, tarihe daha derinlikli bir bakış ve dünya çapında barışa yönelik özlem konularında bizlere ilham veriyor. Bizlere birlik olmayı, tarihten ders çıkarmayı ve birlikte daha parlak bir gelecek inşa etmeyi öğretiyor.