Dünya genelindeki jeopolitik gerilimin gittikçe arttığı bu dönemde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri, bölgenin derinleşen küresel ekonomik belirsizlikle mücadelesinde büyük önem taşıyan 2025 APEC Zirvesi (Economic Leaders's Meeting) için Güney Kore'de bir araya geliyor.

Globe Newswire / PEKİN (İGFA) - Toplantıdan önce China Media Group (CMG) 25 Ekim tarihinde Pekin'de, Yonsei Üniversitesi ve YTN ile birlikte 'Küresel Yönetişim ve Asya Pasifik Bölgesinin Ortak Refahı Üzerine Konuşmalar' temalı bir panel düzenledi.

Çin Uluslararası Ticaret Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin, ülkelerin çıkarlarının her geçen gün daha fazla iç içe geçtiğini belirterek, iş birliği ve karşılıklı faydayı esas alan daha güçlü bir ortak yönetişim anlayışının zorunlu hâle geldiğini ifade etti. Çin'in Küresel Yönetişim Girişimi'nin (GGI), daha adaletli bir küresel sistem için Çin anlayışını yansıtan çözümler sunduğunu belirtti. Malezya'nın Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz tüm ülkelerin büyümesinin temelinde kurallar, güven ve kapsayıcılığın yattığını vurguladı.

Şili Temsilciler Meclisi üyesi Ruben Oyarzo, Şili'nin Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunma ve karşılıklı güven inşa etme konusundaki kararlılığının altını çizdi. Yonsei Üniversitesi Rektörü Yoon Dong-sup; iklim değişikliği, inovasyon, yaşlanan nüfus ve ekonomik belirsizlik gibi sorunların ancak diyalog, işbirliği ve ortak planlama yoluyla gelecekte sürdürülebilir bir şekilde çözülebileceğini vurguladı.

Çok taraflılığın eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu bu dönemde Çin, dünyaya sunduğu dört büyük küresel girişimden biri olan Küresel Yönetişim Girişimi aracılığıyla eyleme geçmeye devam ediyor. Bu yaklaşımı takdir eden panel katılımcıları, iş birliğinin, sorumluluk almanın ve karşılıklı güvenin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek Çin'in ekonomik dayanıklılığının küresel büyüme için istikrar sağlayıcı bir güç olduğunu belirtti.

Tüm katılımcılar, günümüzün kırılgan küresel ekonomisinde iş birliği, güven, şeffaflık ve inovasyon ilkelerinin, Asya Pasifik bölgesinin gelişmeye devam edebilmesinde büyük bir rol oynadığı konusunda görüş birliğine vardı. Kanada-Çin İş Konseyi'nden David Perez Des Rosiers, APEC'i bölgesel fırsatlar açısından büyük önem taşıyan bir platform olarak nitelendirdi. Çin'deki Malezya Ticaret Odası'ndan Gaston Chee, gittikçe artan ticaret engellerine karşı koyma konusunda şeffaflığın önemini vurgularken, Seoul International Law Academy'den Seu Chung Suh-Yong, APEC'e ortak çıkarları korurken farklılıkları da göz önünde bulunduran, açık ve kapsayıcı ortaklıklar kurulması çağrısında bulundu.

Küresel bölünmelerle ve güvensizlikle dolu bir ortamda Çin'in mesajı oldukça net: Yenilenmeye giden yol, diyalog, iş birliği ve ortak refah anlayışından geçiyor.