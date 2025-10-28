Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık ayrıca, Malezya Başbakanı Anwar İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bildirinin imzalanmasına yönelik çabalarının takdirle karşılandığını belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin söz konusu bildiriyi memnuniyetle karşıladığı ifade edilirken, bildirinin Güneydoğu Asya'da barış, istikrar ve iş birliğini güçlendireceğine olan inanç vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ve Tayland arasında 26 Ekim 2025 tarihinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da imzalanan Ortak Bildiriye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



