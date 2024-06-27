Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevreci belediye ve sıfır atık vizyonundan yola çıkarak geçici depolama sorununu ortadan kaldırmak üzere günlük 400 ton arıtma çamurunun yakılarak bertaraf edileceği arıtma, kurutma, yakma tesisi projesini hayata geçireceklerini duyurdu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, (KASKİ) kent genelinde altyapı hizmetlerini büyük bir titizlikle yürütürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yeni 5 yılda da insan ve çevre sağlığını korumak için başlattığı projelerini planlı bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, atık sulardan kaynaklanabilecek çevre sorunlarını bertaraf edecek Arıtma, Kurutma, Yakma Tesisi Projesi’nin planlandığını duyurdu.

Teknolojik yatırımlara her geçen gün yenilerini eklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “KASKİ’mizin yaptığı güzel çalışmalar var, en önemlilerinden birisi ikinci bir arıtma tesisi, bunun yanında kurutup, oradaki arıtma ile ilgili çamuru yakarak hem enerji elde etme hem de sıfır atık mantığı içerisinde çevre kirliliğini önleme yönünde projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Büyükkılıç, bu proje ile birlikte Atık Su Arıtma Tesisleri’nde oluşan günlük 400 ton arıtma çamurunun yüzde 80 mertebelerinde kurutularak yüksek ısılı 900 derece kazanlarda yakılarak bertaraf edileceğini belirtti.

Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin iki katına çıkarılacağını da anımsatan Başkan Büyükkılıç, “Kurutma ve Yakma Tesisi ile Çevreci Belediye ve Sıfır Atık vizyonundan yola çıkarak geçici depolama sorununu ortadan kaldırmak üzere kurutma yakma tesisi planlıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, proje kapsamında, şehrin atıklarının bertarafı konusunda çevre normlarına uyumda en yüksek standardı sağlamış olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Şehrimiz, atıkların değerlendirildiği daha da çevre dostu bir şehir haline gelecek. Yakma sonucu oluşan mamul yapı elemanları imalatında kullanılabilecek. Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı ile artan şehir nüfusu ile birlikte oluşan atık suların ekolojik dengeyi bozmaması ve su kaynaklarına zarar vermemesi için Atık Su Arıtma Tesisi kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz.”