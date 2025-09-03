Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağustos 2025’te yıllık enflasyonun 15 ay üst üste düşerek yüzde 32,95’e gerilediğini açıkladı. Gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonu etkilediğini belirten Yılmaz, yıl sonunda yüzde 25-29 hedefiyle dezenflasyon sürecinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3 Eylül 2025’te sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2025 enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yıllık enflasyonun 15 aydır kesintisiz düşüşle yüzde 32,95’e gerilediğini belirten Yılmaz, Ağustos’ta aylık enflasyonun beklentilerin biraz üzerinde olmasında zirai don ve kuraklığın yol açtığı gıda fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu, bu kalemin aylık enflasyonun yaklaşık üçte birini oluşturduğunu ifade etti.

“YIL SONUNDA YÜZDE 25-29 HEDEFİNE UYUMLU”

Yılmaz, yıllık enflasyonun 2025 sonunda Merkez Bankası’nın yüzde 25-29 tahmin aralığıyla uyumlu bir patikada ilerlediğini vurguladı. Önümüzdeki günlerde güncellenecek Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, enflasyonla mücadelede bütüncül politikaların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.

Beşeri sermaye, lojistik, sosyal konut, gıda ve enerji gibi öncelikli alanlarda uygulanacak politikaların, verimliliği artırıcı yaklaşımlar, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleriyle destekleneceğini kaydeden Yılmaz, “Bu adımlar, dengeli büyümeyi sağlarken dezenflasyon sürecini güçlendirecek” dedi. Enflasyonla mücadelede koordineli ve kararlı politikaların devam edeceğini sözlerine ekledi.