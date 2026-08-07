İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 104 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütüyle bağlantılı kişi ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finansman sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları ve terör örgütü üyesi olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, 'Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca operasyonları koordine eden Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Jandarma Komutanlıkları ve operasyonda görev alan personeli tebrik etti.