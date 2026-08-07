Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 151 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı. Soruşturmada 4 kişinin öldüğü, 70 kişinin mağdur olduğu toplam 52 ayrı suç eylemi yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen ve liderliğini 'Hamuş' kod adlı İ.A.'nın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 'yeni nesil suç örgütleri' kapsamında değerlendirilen yapılanmanın hiyerarşik yapısının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve yeni suçların önlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturmalar yürütüldü. Açıklamada, örgütün faaliyetlerine ilişkin daha önce açılan davada Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 223'ü yetişkin, 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 295 sanığın yargılanmasının sürdüğü hatırlatıldı.

Başsavcılık, bu davanın ardından da örgüt üyelerinin suç faaliyetlerine devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine yeni soruşturmalar başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda İstanbul'un yanı sıra Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Aramalarda uzun namlulu silahlar, tam otomatik tabancalar, balistik çelik yelekler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Soruşturma dosyasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin mağdur veya müşteki olduğu toplam 52 ayrı suç eyleminin yer aldığı belirtilirken, bu kapsamda 95 şüpheli hakkında tutuklama, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Başsavcılık, yürütülen soruşturma sonucunda toplam 151 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'silahlı suç örgütüne üye olma', 'örgüt propagandası yapma', 'tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'silahla kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından cezalandırılmaları istemiyle 7 Ağustos 2026 tarihinde iddianame düzenlenerek kamu davası açıldığını açıkladı.

BASIN AÇIKLAMASI



'Yeni Nesil Suç Örgütleri' olarak adlanlandırılan silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, propaganda dahil suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyeleri ile örgüt adına suç işleyen şahısların belirlenmesi, kamu düzenini: — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) August 7, 2026