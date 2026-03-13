İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 eğitim ve yurt binasının toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Cerrahpaşa'nın mevcut yapısının hem hastalar hem de sağlık çalışanları için önemli zorluklar barındırdığını belirtti.

Cerrahpaşa'daki eski binaların birbirinden uzak noktalara inşa edildiğini ifade eden Erdoğan, özellikle ileri yaştaki vatandaşların hastane içinde ulaşımda güçlük çektiğini söyledi. Erdoğan, 'Röntgen çektirecek hastalar dahi ambulans kullanmak zorunda kalıyordu. Otopark alanı da yok denecek kadar azdı' dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla son dönemde önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bu kapsamda Sahil Yolu'ndan Samatya'ya karayolu bağlantısının sağlandığını belirten Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın yenilenerek hizmete alındığını söyledi. Raylı sistem üzerinden Cerrahpaşa'ya ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Yenikapı ile Samatya arasına Cerrahpaşa İstasyonu'nun eklendiğini kaydeden Erdoğan, Yenikapı Marmaray İstasyonu ile Cerrahpaşa'nın Halkalı'dan Anadolu Yakası'na uzanan ulaşım ağının önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Yeni proje tamamlandığında toplam 650 bin metrekare kapalı alana sahip modern bir sağlık kampüsü kurulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampüste 150'si yoğun bakım olmak üzere 900 hasta yatağı, 40 ameliyathane, 3 bin araç kapasiteli kapalı otopark ve helikopter pisti bulunacağını açıkladı. Proje kapsamında eğitim ve yurt binalarının da yer alacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temelinin atıldığı yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binasının son teknolojiye sahip bir hastane olarak hizmet vereceğini ifade ederek, 'Tüm hastane binalarımızı sismik izolatörlerle donatılmış ve depreme dayanıklı şekilde tasarladık' dedi.