ANKARA (İGFA) - Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, iaşe servisi kurulmamış gemilerde çalışan gemi adamlarına ödenecek günlük nakdî iaşe bedeli artırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Erhan Taylan başkanlığında toplanan kurul, mevcut iaşe bedelinin günün ekonomik koşulları karşısında yetersiz kaldığını değerlendirdi.

Kurul, gıda fiyatlarındaki artış ve mevcut uygulamalar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Yapılan değerlendirmelerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı için Antalya, İstanbul, İzmir, Samsun ve Trabzon illerinde belirlediği gıda fiyat ortalamaları ile gemi adamlarına hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleri kapsamında ödenen iaşe bedelleri dikkate alınırkn, bu kapsamda iaşe servisi kurulmamış gemilerde çalışan gemi adamlarına ödenecek günlük nakdî iaşe bedeli net 430 TL olarak belirlendi.

Yeni iaşe bedelinin Türkiye genelindeki tüm sahil bölgeleri ile göllerde görev yapan gemi adamları için uygulanacağı öğrenildi.