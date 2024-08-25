Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Fuarı Emek Meydanı’nda BelediyE Başkanı Vahap Akay tarafından açıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çerkezköy Belediyesi 6. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 1 Eylül tarihleri arasında Emek Meydanı’nda açık kalacak olan Çerkezköy Belediyesi Kitap Fuarı'nda 13 yayın evi stand açarkeni, 30'a yakın yazar da katılım sağladı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, açılışı gerçekleştirilen fuarın her gün 10.00-22.00 saatleri arasında Emek Meydanı’nda açık olacağını, fuar boyunca imza ve söyleşi günlerinin düzenleneceğini belirterek, kitap tutkunlarını fuara davet etti.

Çerkezköy’ün kültür ve sanat merkezi olması yönünde çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Akay, konser, tiyatro, kitap fuarı, sergi vs. gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler ile Çerkezköy’ü ve Atatürk Kültür Merkezi'ni sanat ve kültür ile dolu bir alan haline getirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

HANGİ YAZARLARIN İMZA GÜNLERİ OLACAK?

Çerkezköy Belediyesi Kitap Fuarı'nda 26 Ağustos Pazartesi günü Ali Lidar, Mücahit Yılmaz, 27 Ağustos Salı günü Nazmi Metin, 28 Ağustos Çarşamba günü Kamuran Türkoğlu, 29 Ağustos Perşembe günü Fahrettin Masum Budak ve Emine Sakarya, 30 Ağustos Cuma günü Erkin Saçar, Meral Çetin ve Elif İpek Selduman, 31 Ağustos Cumartesi günü Muharrem Kalkan, Recep Atmaca ve Reyhan Yıldız Eren,1 Eylül Pazar günü ise Tuğba Paçaman’ın imza günü olacak.

Ayrıca 28 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’da ünlü Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamız Atatürk Kültür Merkezi’nde yapacağı söyleşi ile Çerkezköy halkı ile buluşacak.