Bursa Osmangazi Belediyesi'nin 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği programda özel bireyler sahne alarak farkındalık oluşturdu. Etkinlikte erken tanı ve eğitimin önemi vurgulanırken, OBAM üyelerinin sunumları ve atölye çalışmaları büyük beğeni topladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında toplumsal bilinç oluşturmak ve özel bireylerin hayatın her alanında daha aktif yer almasına katkı sağlamak amacıyla eğitici ve anlamlı bir programa imza attı. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) üyeleri sahne alarak farkındalık mesajı verdi. Programda OBAM üyesi down sendromlu çocuklar gerçekleştirdikleri sunumlarla izleyenlerden büyük alkış aldı. Kendi gelişim süreçlerini ve merkezde yürütülen faaliyetleri anlatan özel bireyler, özgüvenleri ve ifade becerileriyle dikkat çekti.

Etkinlikte ayrıca, Engelli Bakım Merkezi bünyesinde yürütülen atölye çalışmalarında hazırlanan el emeği ürünler de sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu. Düzenlenen programda özel eğitimci Öykü Gül İlhan da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün önemine ilişkin bilgilendirmede bulundu. İlhan, down sendromunun erken tanı ve doğru eğitimle bireylerin yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğine dikkat çekti.

'Down Sendromunu Tanıyalım, Ailelere Tanıtalım'

Down sendromunun önemine dikkat çeken ve özellikle de erken teşhise vurgu yapan Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Sevcan Yaman, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün temeldeki amacı ve hedefimiz, erken tanı ve eğitimlere başlanması. Bunun için gebelikte de tanı konulabiliyor. Ne kadar erken hareket edilebilirse, eğitime başlanırsa, down sendromlu bireylerin hayata tutunabilmeleri, kendi başlarına yapabildiği iş kabiliyetleri artıyor. O yüzden vermek istediğimiz mesaj da; down sendromunu tanıyalım, ailelere tanıtalım, doğar doğmaz fark edebiliyorlar o yüzden bununla ilgili en önemli şeylerden biri gereken eğitimlere başlanması' ifadelerini kullandı.

Program boyunca verilen mesajlarda, down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğu vurgulanırken; sevgi, anlayış ve doğru eğitimle özel bireylerin topluma kazandırılmasının mümkün olduğunun altı çizildi. Katılımcılar, etkinlik sayesinde hem bilgilendi hem de özel bireylerin hayatlarına daha yakından tanıklık etme fırsatı buldu.