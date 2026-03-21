Bursa Osmangazi Belediyesi, çocukların kültür ve sanat alanındaki gelişimlerini destekleyen projelerle geleceğin yazarlarını yetiştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Küçük Yazarlar Ustalaşma Yolunda' atölyesinde, temel yazarlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için ileri düzey yazma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların yazma yeteneklerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen 'Küçük Yazarlar Ustalaşma Yolunda' atölyesinde öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak özgün hikayeler kaleme alıyor. Pelin Yılmaz eğitmenliğinde Emek ile Hüdavendigar Yetenek Evleri'nde düzenlenen programda minik yazarlar; karakter oluşturma, olay örgüsü kurma ve anlatım dili geliştirme üzerine uygulamalı çalışmalar yapıyor. Atölye kapsamında her öğrencinin, yayımlanabilir nitelikte tamamlanmış bir öykü ortaya koyması ve bu çalışmaların bir kitapta toplanması hedefleniyor.

'Yazdıkları Hikayelerin Yayımlanmasını İstiyoruz'

'Küçük Yazarlar Ustalaşma Yolunda' atölyesinde çocukların yazmaya olan ilgisi pekiştirilirken, kendilerini ifade etme becerilerinin de güçlendirildiğini söyleyen kurs eğitmeni Pelin Yılmaz, sözlerinde şu ifadelere yer verdi: 'Ustalaşma yolunda atölyemizin artık ortalarına geldik diyebilirim. Aslında bu süreç bizim için ikinci kur gibi. İlk kurda çocuklar hikaye yazmayı öğrendiler. Bu kurda ise yazmaya devam ediyoruz. Bildiklerimizin üzerine yeni bilgiler ekliyoruz. Ben en son onlara küçük bir ödev vermiştim.

Normalde çok ödevli bir atölye değiliz aslında ama bu seferki ödevin özel bir sebebi var. Çünkü artık yazdıkları hikayelerin yayımlanmasını istiyoruz. Çocuklarımız kendileri seçecekler; yayımlanmasını istedikleri hikayelerini toparlayıp bize getirecekler. Umarım ortaya güzel bir kitap çıkacak ve onu hep birlikte elimizde göreceğiz. Bu vesileyle Osmangazi Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese, hem çocuklarım hem de kendi adıma çok teşekkür ediyorum.'

Atölyeye katılan genç kalemler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.