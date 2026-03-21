İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürü Ali Sağlık açıklamasında şu ifadeleri yer verildi: 'Dünya Su Günü, tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl 22 Mart tarihinde kutlanmaktadır. 1993 yılından bu yana kutlanan Dünya Su Günü'nde her yıl farklı bir tema aracılığıyla suyun küresel ölçekte taşıdığı önem vurgulanmaktadır. Bu yılın teması ise 'Su ve Cinsiyet' olarak belirlenmiştir.

Su; yaşamın devamı, sağlıklı bir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bununla birlikte suya erişim, yalnızca çevresel değil aynı zamanda sosyal bir mesele olarak da karşımıza çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bu yılki tema; suya erişimde eşitliğin sağlanması, su hizmetlerinin herkes için güvenli ve sürdürülebilir biçimde sunulması ve su yönetiminde kapsayıcı yaklaşımların önemine dikkat çekmektedir.

Sürdürülebilir su yönetimi; toplumların refahı, çevrenin korunması ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda su kaynaklarının korunması, verimli kullanılması ve altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte yağış rejimlerinde yaşanan değişimler; içme suyu kaynaklarının azalması, su kalitesinin bozulması, kuraklık, su kıtlığı ve taşkın riskleri gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının korunması, doğru planlanması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak bizler de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin su yönetimini; su kaynaklarını koruma, ileri teknolojileri etkin biçimde kullanma ve altyapı sistemlerini sürekli geliştirme hedefleri doğrultusunda yürütüyoruz. Gelecek nesilleri de düşünerek kalıcı yatırımlar gerçekleştiriyor, sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışıyla projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te belirtilen standartlara uygun temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunu vatandaşlarımıza ulaştırırken su kayıp ve kaçakları ile de etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Ayrıca atık suların arıtılarak yeniden kullanılması konusunda önemli çalışmalar yürütüyor, geri kazanım sularını sanayi tesisleri ile yeşil alanların sulanmasında değerlendirerek su kaynaklarımız üzerindeki baskıyı azaltıyoruz.

İSU Genel Müdürlüğü olarak suyun sürdürülebilir yönetimi ve su kaynaklarının korunması konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına büyük önem veriyoruz. Suyun yaşam için taşıdığı değeri her zamankinden daha güçlü bir şekilde hatırladığımız bu özel günde, tüm vatandaşlarımızı suyu tasarruflu kullanmaya ve su kaynaklarımızı korumaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutluyor, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.'