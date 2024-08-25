Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından milli mücadele ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen 3. Geleneksel Büyük Taarruz Afyonkarahisar Buluşması, 35 ÇYDD şubesinden 200’ü aşkın gencin katılımıyla gerçekleştirildi.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Büyük Taarruz’un başlangıcının 102. yıl dönümü nedeniyle, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi ve ÇYDD Afyonkarahisar Şubesi’nin öncülüğünde, ÇYDD Genel Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen buluşmada; ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna, Genel Yazman Gülsen Akbulak, Genel Merkez YK üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli, Gençlik Birimi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Kuruş, şube başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri, ÇYDD gönüllüleri ile Çağdaş Gençlik Merkez Birimi üyeleri de yer aldı.

Program, Afyonkarahisar’ın Yunan işgalinden kurtarılışı ve Büyük Taarruz anısına yapılan Zafer Anıtı ziyareti ile başladı.

Ardından, ÇYDD Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Serap Yalçın Öztürk, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında milli mücadele dönemi kahramanlarına saygısını sunan Öztürk, ‘’Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın 102. yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bizler de Atamıza olan minnet ve sevgimizi göstermek, birlik olmak ve çağdaş yol arkadaşlarımızla beraber olmak için burada toplandık. Bu buluşma sebebiyle sizlere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi olarak bu buluşmanın heyecanını yaşıyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz’’ dedi.

PROF. DR. AYŞE YÜKSEL: ‘’NE MUTLU BİZLERE Kİ ATATÜRK’ÜN İLAN ETTİĞİ CUMHURİYET’İ YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ’’

Programda, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise, çağdaş Türkiye’nin en temel taşlarından biri olan Büyük Taarruz’un önemine değindiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Büyük Taarruz’un, tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından olduğunu belirten Genel Başkan Ayşe Yüksel, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kendilerini Cumhuriyet’e hazırlayan kahramanların huzurunda oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Yüzbaşı Agâh Efendi ve Büyük Taarruz şehitliklerinin ziyaret edildiği etkinlikte, ayrıca Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya Cevabı, Çağdaş Gençlik tarafından yüksek sesle okundu.

Çeşitli etkinliklerle devam eden program, ÇYDD Afyonkarahisar Şubesi’nin yeni binasının açılış töreni ile sona erdi.