EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi toplu taşıma araçlarında kapsamlı temizlik ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Kent genelindeki kapalı duraklar da yıkanarak bayrama hazır hale getirildi.

ANKARA (İGFA) - Ramazan Bayramı boyunca EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüs, metro ve Ankaray vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kent genelinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bayram mesaisi sürerken, EGO Genel Müdürlüğü de Başkentlilere temiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunabilmek amacıyla hazırlıklarına devam ediyor.

Otobüs İşletme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen hazırlıklar kapsamında; EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki araçların hem iç ve dış temizliği hem de kentteki kapalı durakların temizliği detaylı olarak yapıldı, araçların teknik durumları da kontrol edildi.

EGO EKİPLERİ BAYRAMDA ÖZVERİYLE SAHADA

Ramazan Bayramı boyunca Başkentlilerin ulaşım ihtiyacını karşılamak adına yoğun mesai ve özveriyle sahada olacaklarının altını çizen EGO Genel Müdürlüğü Filo Yönetimi ve İşletme Şube Müdürü Ahmet Özcan, Başkentlilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

'EGO Genel Müdürlüğü, bayramda Ankaralı vatandaşlarımıza güvenli, konforlu ve standartlara uygun şekilde hizmet vermeyi hedeflemektedir. Hazırlıklar kapsamında; araçlarımızın iç ve dış temizlikleri, kapalı duraklarımızın temizliği, araçlarımızın teknik durumları dâhil tamamlanmaktadır. Bayramın 1'inci, 2'nci ve 3'üncü günleri toplu taşıma araçlarımız, Başkentli hemşehrilerimize ücretsiz olarak hizmet verecektir. Ayrıca vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretleri kapsamında arife gününden başlamak üzere, bayram süresince Karşıyaka, Sincan Çimşit ve Ortaköy Mezarlıklarında saat 08.00 ile 18.00 arası ring hizmeti verilecektir. Bu vesile ile EGO Genel Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve esenlik dilerim.'

EGO OTOBÜSLERİ VE METROLAR BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarıyla Başkentli vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Arife gününden başlayarak bayram süresince Karşıyaka, Sincan Çimşit ve Ortaköy Mezarlıklarında saat 08.00 ile 18.00 arası ring hizmeti sunacak. Başkentliler, toplu taşımayla ilgili taleplerini, Başkent 153 Çağrı Merkezi, EGO Cep'te mobil uygulaması veya EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden kolaylıkla iletebilecek.