Bursa Osmangazi Belediyesi'nin, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen 'Masallarla Kadın Hakları Atölyesi' ile kadınlar, masalların sembolik dili çerçevesinde bir ağaç üzerinden haklarını keşfederek, interaktif bir ortamda düşüncelerini ve dayanışmayı paylaştı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin kadın hakları konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte düzenlediği 'Masallarla Kadın Hakları Atölyesi', katılımcıları masalların sembolik dünyası aracılığıyla kadın hakları üzerine düşünmeye davet etti.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, masalların anlatım dili üzerinden kadınların hakları ve toplumsal konumu ele alınırken, katılımcılar arasında güçlü bir paylaşım ve dayanışma ortamı oluştu. Atölye boyunca düşünce dünyalarına kapı aralayan kadınlar, seçtikleri ağaç sembollerinden hareketle oluşturdukları masallar çerçevesinde, kendi benliklerine doğru derin bir yolculuğa çıkarken, aynı zamanda haklarını da öğrenerek özümsedi.

Kendi İç Dünyalarına Yolculuk Yaptılar

Tutiname'den seçilme 'Ağaç Kız' isimli masal üzerine ilerlediklerini kaydeden Atölye Eğitmeni Avukat Pelin Yılmaz, 'Bir kadının, kendi var oluş sürecini anlatan, hayatla öyle bir bağlantı kurmamızı sağlayan bir masaldı. Buradaki kapının, bir kapı değil, kendilerini özlerine taşıyacak gizli bir geçit olduğunu söyledim ve o geçitten, soruya yanıt vererek girdiler. Akabinde kendileri için bir ağaç seçtiler, sonra o ağaçlar üzerine konuştuk ve masal üzerine derinleştik. Atölyenin en büyük özelliklerinden bir tanesi interaktif olması ve bol bol konuşalım istiyoruz. Kadın olarak var oluşumuz, bize eşlik eden insanların, bizim üzerimizde ne gibi haklar talep ettiği, kendi haklarımızın nasıl ihlal edildiği ve bunları nasıl çözebileceğimiz üzerine biraz kafa yorup, fikir alışverişi yaptık.' ifadelerini kullandı.