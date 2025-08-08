İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim görürken hocası olan Prof. Dr. Emel Tümbay’ın cenaze törenine katıldı.İZMİR (İGFA) - 84 yaşında hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Tümbay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Tümbay’ın öğrencisi olarak törene katıldı. Kürsüye çıkarak hocası ile ilgili anılarını ve düşüncelerini aktaran Başkan Tugay, Tümbay’ın unutulmayacak benzersiz bir hoca ve bilim insanı olduğunu söyledi.

Törene Prof. Dr. Emel Tümbay’ın öğrencileri, ailesi, dostları ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Atik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyha Hilmioğlu Polat, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Acıbadem Kent Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağrı Büke de katıldı.

“Emel Tümbay’ın öğrencileriyiz”

Törende Tümbay ile ilgili anılarını anlatan Başkan Tugay, “Bu okul benim okulum. Burada sınıf arkadaşlarım var. Bizler Emel Tümbay’ın öğrencileriyiz. Bu amfide, bu hastanede sadece doktor olmadık, aynı zamanda bazı değerleri buralarda öğrendik. Bize doktorluğun hasta tedavi etmekten çok insanların hasta olmasını önlemek olduğunu, koruyucu hekimliği, toplum sağlığını, ülkesini ve insanları sevmeyi, insanlara farklılıkları olursa olsun eşit ve adil davranmayı öğrettiler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bizim için adeta bir mabettir. Biz, genlerine bu değerlerin işlenmiş olduğu insanlarız” sözlerine yer verdi.

“Bizim için ölmeyecek”

Emel Tümbay’ın unutulmayan bir hoca olduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Emel Hocamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Herkes kendisinde bıraktığı iyi izleri, ona duyduğu sevgiyi anlatıyor. Hocamız bizim iyi bir doktor olmamız için kendi payına düşeni hakkıyla yerine getirdi. Yaşamımız boyunca kalbimizde ve zihnimizde onu iyi bir insan, iyi bir bilim insanı ve hoca olarak canlı tutacağız. O bizim için ölmeyecek. Var olduğumuz sürece o da bizimle var olacak. Yitirilen her insanın arkasında bir boşluk kalıyor. Onun arkasından kalan boşluk büyük bir boşluk. Benzeri olmayan bir isim. Kaybettiğimiz çokça hocamız var. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bize düşen unutmamak, her zaman hatırlamak. Başka insanlara da onun bize öğrettiklerini aktarmaya çalışmak” ifadelerini kullandı.

“Sizi hiç unutmayacağız”

Emel Tümbay ile Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı görüşmeyi anlatan Başkan Tugay, “Hocam aynı öğrencisi olduğum yıllardaki gibi enerjisi, pozitifliği ve iyiliğiyle gelmişti. Anladım ki hocam benim belediye başkanı olmamı onaylamış. Bugüne kadar bizi yetiştirenlerin öğrettiklerini unutmadan, onlara layık olma duygusu ile çalıştık. Onların bizlere öğrettiklerine asla ihanet etmedik, ihanet edilmesine izin vermedik. O mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz. Umarım huzur içinde uyursunuz, umarım gerçekleşmesini istediğiniz o dünya, o ülke, sizlerin yetiştirdiği insanların açtığı yollarla gerçekleştir” diye konuştu.

“Halam bana çok şey öğretti”

Prof. Dr. Emel Tümbay’ın yeğeni Ayşe Tümbay da duygusal bir konuşma yaptı. Halasından hayata dair pek çok şey öğrendiğini ifade eden Tümbay, “Halam bana ahlaklı olmayı, dürüst olmayı öğretti. Hiçbir zaman sıradan düşünmemem gerektiğini, Allah’ın verdiği zekâyı iyi kullanmam gerektiğini, üretmem gerektiğini, yorulmamam gerektiğini, bir hayvanın nasıl sevileceğini, bir insanın nasıl sevileceğini, bir bitkinin nasıl sevilip korunacağını halam öğretti. Halam bana sevmeyi, aşık olmayı, vefalı olmayı öğretti. Şükretmeyi öğretti, inandığım doğrudan asla vazgeçmemeyi öğretti” sözlerine yer verdi.

Tümbay ile anılarını anlattılar

Törende Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyha Hilmioğlu Polat tarafından ömrünü adeta bilime adayan Emel Tümbay’ın özgeçmişi okundu. Ardından Tümbay’ın öğrencileri ve çalışma arkadaşlarından oluşan akademisyenler ona dair anılarını anlattı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Atik de “Öğretim üyesi olarak bu kurumun temellerini atan çok değerli hocamızı saygıyla anıyorum. Onu ebediyete uğurlamak üzücü olsa da arkasında bıraktığı değerler, insanlar, kurumun temellerindeki altın değerindeki taşlar çok kıymetli. Bu şekilde gidebilme gururu ve onuru umarım bütün öğretim üyelerine nasip olur” dedi.

Türkiye’de tıbbi mikrobiyoloji ve mikoloji alanlarında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Tümbay’ın cenazesi, Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı’nda toprağa verildi.