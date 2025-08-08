Sapanca Gölü’nün korunmasına yönelik alınacak önlemlerin uygulanması, alternatif kaynakların hayata geçirilmesi ve bölgenin su arzının kullanım alanlarına göre değerlendirilmek üzere SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nün korunması ve doğru politikalarla sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması amacıyla bölgesel iş birliklerini kararlılıkla sürdürüyor.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile bir görüşme gerçekleştirdi. Su yönetimine dair kritik başlıkların ele alındığı değerlendirme toplantısının ana gündem maddesi ise Sapanca Gölü oldu.

İSU Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşmede, Sapanca Gölü’nün mevcut durumu detaylı biçimde ele alınırken, bölgenin su kaynakları üzerindeki stresi minimuma indirecek Ballıkaya Barajı’nın ilerleyişi de ele alındı. Sürecin hızlandırılması için Ankara’daki temaslara ağırlık verilecek.

KAYGIMIZ ORTAK

Su kaynaklarının geleceği için atılan her adımın hayati öneme sahip olduğunu söyleyen SASKİ Genel Müdürü Sakallıoğlu, “Sapanca Gölü ve Kocaeli’ne içme suyu temin eden barajlar için su politikalarımızda birlikte hareket edeceğiz. Kaygımız ortak. Ortak akıl ile atılan her adım kaynaklarımızın geleceğinin teminatı olacak. 29.70 seviyesinin ardından alacağımız tedbirler hakkında İSU Genel Müdürümüzü bilgilendirdik. Tedbir, tasarruf ve alternatif kaynaklar iki şehir için de kritik öneme sahip” dedi.

Genel Müdür Sakallıoğlu açıklamasının devamında, “Ballıkaya Barajı’nın bir an önce devreye alınması için Ankara’daki temaslarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bölgemizin sanayi, turizm ve tarım alanlarında Türkiye’nin en ön sıralarında yer alması nedeniyle yaşanan nüfus yoğunluğuna kesintisiz hizmet verebilmek için alternatif kaynaklar artık zorunlu hale geldi. Biz şehirlerimizin sadece günlük değil aynı zamanda gelecek su ihtiyacının da kaygısıyla çalışıyoruz. Değerli iş birlikleri ve misafirperverlikleri için İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kocaeli İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, SASKİ Genel Müdür’ü Seyit Sakallıoğlu’nu kurumlarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Görüşmemizde mevcut su kaynaklarının korunması, alternatif su temin yöntemleri, teknolojik yatırımlar ve sürdürülebilir su yönetimi konularında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Bu vesileyle, Sayın Seyit Sakallıoğlu’na yeni görevinde başarılar diler, nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için teşekkür ederim” dedi.