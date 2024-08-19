81 ilde son 5 gündür “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-21” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 491 firari yakalandı.ANKARA (İGFA) - 81 ilde yürütülen operasyonlara ilişkin detaylı paylaşımı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, son 5 gündür “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-21” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda arama kaydı bulunan 4 bin 491 firari yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 455 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 17 şahıs “Çember-21” operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 690 şahıs,

dolandırıcılıktan 291 şahıs, yağmadan 130 şahıs, adam öldürmeden 118 şahıs, cinsel suçlardan 128 şahıs, narkotik suçlarından 860 şahıs, terörden 26 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 400 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 491 şahıs adalete teslim edildi."

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1825396879934312795