Yandex Go, Antalya'da kullanıma sunduğu yeni 'Transfer' özelliğiyle kullanıcıların havalimanı, otel ve turistik noktalar arasındaki yolculuklarını önceden planlamasını sağlıyor. Sabit fiyat avantajı, 7 gün öncesine kadar rezervasyon ve yolculuktan 1 saat öncesine kadar ücretsiz iptal gibi özellikler sunan hizmet ile yolculuklar daha rahat, güvenli ve konforlu hale geliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Türkiye'nin taksi çağırma platformu Yandex Go, yolculara kesintisiz bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla yeni 'Transfer' özelliğini Antalya'da kullanıma sundu.

Özellikle havalimanı, otel, turistik merkezler ve şehir içindeki farklı noktaları arasındaki ulaşım ihtiyacına odaklanan bu yeni hizmet, iki nokta arasındaki yolculukları birbirine bağlayarak önemli bir kolaylık sağlıyor. Transfer özelliği ile yolcular, seyahatlerini önceden planlayabiliyor; güzergâh, süre ve ücret bilgilerine yolculuk başlamadan önce uygulama üzerinden erişebiliyor.

Turistik hareketliliğin oldukça yoğun olduğu Antalya'da sunulan bu hizmet, özellikle şehir merkezi, Belek, Kemer, Manavgat, Alanya ve Antalya Havalimanı gibi sık tercih edilen noktalar arasındaki ulaşımı daha da kolaylaştırıyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, seyahatlerini 7 gün öncesine kadar ve en geç iki saat kala biniş ve varış noktalarını, yolculuk zamanını ve yolcu isimlerini girerek kolayca planlayabiliyor. Transfer özelliği sayesinde kullanıcılar, güzergâhlar için sabit ücretleri önceden görebiliyor; böylece sonradan ortaya çıkabilecek ek ulaşım maliyetleri ya da beklenmedik harcamalar ortadan kalkıyor.

Yandex Go'nun sunduğu bu yeni hizmet, büyük bir esneklik ve güven de sunuyor. Yolcular, olası uçuş gecikmeleri, anlık plan değişiklikleri veya acil durumlar karşısında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için planlanan yolculuktan en geç bir saat öncesine kadar ücretsiz iptal seçeneğinden faydalanabiliyor. Seyahatlerden önce sürücünün de belirlendiği bu güvenli sistem sayesinde kullanıcılar, seyahat detaylarını son kez kontrol edip onayladıktan sonra geriye sadece konforlu yolculuklarının ve tatillerinin keyfini çıkarmak kalıyor.