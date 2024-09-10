ÇEKÜL Vakfı, Anadolu’nun tarihsel, kültürel ve kentsel mirasını korumak isteyen yerel yönetimlere destek vermeye devam ediyor. Bugüne kadar 400’e yakın kent müzesinin kurulmasında eğitimleri ile destek veren ÇEKÜL Akademi, 2024 yılı sonuna kadar 8 eğitim programını hayata geçirecek.İSTANBUL (İGFA) - ÇEKÜL Vakfı, kent müzeleri ve arşivlerinin kurulması sürecinde uygun yapıların seçilmesi, aslına uygun restore edilmesi, müze koleksiyonlarının oluşturulması gibi birçok aşamada yerel yönetimlere destek sağlıyor.

Vakıf, müze projelerinde yalnızca fiziki kurulum süreçlerine değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çağdaş müzecilik anlayışına uygun eğitimler aracılığıyla bu alanların etkin şekilde işletilmesine yönelik yol haritası sunuyor.

2009 yılında kurulan ÇEKÜL Akademi, yerel yönetimler ve kültürel mirasın korunmasından sorumlu tüm kesimlere uzman kadrosu ile eğitimler sunuyor. Bu eğitimler, Tarihi Kentler Birliği Eğitim Programları altında, kültürel ve kentsel koruma çalışmalarında görev yapan teknik uzmanlara yönelik olarak hazırlanıyor. Vaka analizleri, pratik uygulamalar, atölye çalışmaları ve alan ziyaretleri ile desteklenen programlar, yerel yönetimlere kültürel miras koruma çalışmalarında kılavuz niteliğinde bilgiler sağlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT MÜZELERİ İÇİN EĞİTİMLER

ÇEKÜL Akademi'nin müzelerin kurulması ve sürdürülebilirliği üzerine sunduğu üç modüllü eğitim programı, yerel yönetimlere çağdaş müzecilik anlayışına uygun bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor. Bu eğitimlerle kent müzelerinin tarihsel perspektifle planlanması ve kentlilik bilincini güçlendiren yapılar haline getirilmesi sağlanıyor.

Eğitim programlarına katılan yerel yönetim çalışanları, kent müzeleri, kültürel mirasın korunması, restorasyon süreçleri gibi birçok alanda teorik bilgi edinirken, bu bilgileri pratiğe dökme fırsatı da buluyor.

Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi veren ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren, yerel yönetimlerin kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalarını arttırdığı belirterek kent müzeciliğinin giderek popülerliğinin yükseldiğini ifade etti. Eren “Yerel yönetimlerin müzecilik konusunda attıkları adımları takdirle karşılıyoruz. Ancak ülkemizin tarihsel, kültürel ve kentsel miras zenginliğinin korunması için bütüncül bir koruma anlayışı olmalı ve uzman ekipler tarafından uygulanmalı. ÇEKÜL Akademi olarak işte bu amaçla, yerel yönetimler ve korumadan sorumlu ‘kamu-yerel-sivil-özel’ tüm kesimlerle iş birlikleri yapıyoruz. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerle yaptığımız eğitim çalışmalarında ise koruma alanlarında görev yapan teknik uzmanların ihtiyaçlarına göre programlar hazırlıyoruz. Vaka analizleri, pratik uygulamalar, seminer, atölye çalışmaları ve alan ziyaretlerini de içeren eğitimler akademinin uzmanları tarafından bütüncül koruma anlayışı vurgulanarak yerel yönetici kadrolarına aktarılıyor. Kurulduğumuz 2009 yılından bu yana verdiğimiz bu eğitimlerle 400’