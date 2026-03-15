Manisa Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla yeşil alanlarda yapay zekâ destekli akıllı damlama sulama sistemine geçiş yaptı. Pilot uygulama ile tasarrufla birlikte işçilik ve zaman maliyetlerinin de azaltılması hedeflendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yeşil alanlarda devreye alınan sistem, ilk olarak Azerbaycan Parkı ve TOKİ 3 evleri önündeki bölgelerde hayata geçirildi.

Uzaktan yönetilebilen ve yapay zekâ desteğiyle bitkilerin su ihtiyacını analiz eden sistem, deneme sürecinden başarıyla geçerek olumlu sonuçlar verdi. Uygulamanın, ilerleyen süreçte il genelindeki tüm yeşil alanlara yaygınlaştırılması planlanıyor. Akıllı sulama sistemi sayesinde bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarı kontrollü şekilde verilirken, su tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Sistem, aynı zamanda iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak bakım çalışmalarının daha verimli yürütülmesine katkı sağlıyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulama Şube Müdürü Kerim Karataş, sistemin verimliliğine dikkat çekti.

Karataş, 'Daire başkanlığımıza bağlı yeşil alanlarımızda akıllı sulama sistemlerine geçiş yaptık. Yapay zekâ destekli ve uzaktan yönetilebilir bu sistemle özellikle işçilik ve zaman noktasında ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Pilot bölgelerimiz olan Azerbaycan Parkı ve TOKİ 3 Evleri önündeki yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda sulama işlemlerini artık uzaktan kontrolle gerçekleştiriyoruz. Damla sulama sistemi sayesinde su tüketimini minimuma indiriyoruz. Sorumluluk sahamızdaki diğer alanlarda da bu sistemi sırasıyla uygulamaya alacağız. Daha yeşil bir Manisa için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.' diye konuştu.