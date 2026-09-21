Oyuncu ve mizah yazarı Müfit Can Saçıntı, hakkında yapılan şikayet kapsamında Kadıköy Rıhtım Karakolu'nda ifade verdi. Saçıntı, sosyal medya hesabından yayımladığı ifade tutanağında, Nasreddin Hoca şenliklerindeki konuşmasında kullandığı ifadelerin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

İSTANBUL (İGFA) - Müfit Can Saçıntı, hakkında yapılan şikayet nedeniyle Kadıköy Rıhtım Karakolu'nda ifade verdi.

İfadesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saçıntı, ifadesini de kamuoyuyla paylaştı.

Saçıntı, 1990 yılından bu yana mizahın mesleği olduğunu belirterek, 10 yıl boyunca 'Olacak O Kadar' programında yazarlık yaptığını ve bugüne kadar herhangi bir esprisi veya şakası nedeniyle suç duyurusuyla karşılaşmadığını ifade etti. Bu nedenle ilk kez ifade vermek durumunda kaldığını belirten Saçıntı, temsili Nasreddin Hoca seçilmesinin ardından şenliklerin açılışında yaptığı konuşmaya ilişkin şikayete konu olduğunu aktardı.

'MİZAHÇILARIN EN BÜYÜK KABUSU ESPRİSİNİ AÇIKLAMAK'

Saçıntı, Anadolu mizah geleneğinin sosyal ve siyasal içerikli olduğunu savunarak Nasreddin Hoca, Neyzen Tevfik, Karagöz ve Ziya Paşa gibi isimleri örnek gösterdi. Şikayete konu olan ifadeye ilişkin ise Saçıntı, 'Ben 'Nasreddin Hoca'nın eşeğine kayyum atandım' dedim. Bu cümlede muhatabım eşektir' ifadelerini kullandı.

Müştekiyi tanımadığını ve olay sırasında kendisini görmediğini belirten Saçıntı, yerel basından, yaptığı espri nedeniyle 'muhatapları rencide ettiği' yönünde şikayette bulunulduğunu öğrendiğini söyledi. Saçıntı, ifadesinde mizahını açıklamak zorunda kalmasını da eleştirerek, 'Mizahçıların en büyük kabusu esprisini, şakasını açıklamak zorunda kalmaktır' dedi.

'HUKUKİ SAVUNMA YAPMAYACAĞIM'

Saçıntı, ifade tutanağının sonunda hukuki bir savunma yapmayacağını belirterek konunun hukuki boyutunu savcının ve dava açılması halinde hakimin değerlendirmesine bırakacağını ifade etti.

Merak edenler için;

Kadıköy Rıhtım Karakolu'nun çıkış kapısından bildiriyorum.



İfademi verdim çıktım.

İmzadan sonra yine çay ikram ettiler. Yine iki bardak içtim.



Çıkışta memur beylerden birisi, ağız alışkanlığıyla heralde;

'Yine bekleriz' dedi.

'Dışarda buluşalım ????' dedim.: pic.twitter.com/mSBL9PdgQf — Müfit Can Saçıntı (@MufitCanSACINTI) September 21, 2026

Saçıntı ayrıca, soruşturmanın emniyet ve adli makamların ciddi gündemini meşgul etmesi nedeniyle, varsa kusuru için kamuoyundan özür diledi. Paylaşımının sonunda Saçıntı, 'Başka sözüm yoktur' ifadelerini kullanarak hukuki değerlendirmeyi adli makamlara, tarihsel değerlendirmeyi ise kamuoyuna bıraktığını belirtti.