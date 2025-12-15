Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle açılan çekişmeli boşanma davalarına ilişkin en çok merak edilen konular hakkında önemli bilgiler paylaştı.

BURSA (İGFA) - Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, çekişmeli boşanma davalarında kamuoyunda sıkça yanlış bilinen konulara açıklık getirdi. Gürlek, boşanma davasını ilk açan tarafın otomatik bir avantaj sağlamadığını vurgulayarak, önemli olan davayı kimin açtığı değil, yargılama sürecinde kusurun hangi tarafta olduğunun ispatı olduğunu belirterek, davalı taraf da karşı davayı açabileceğini belirtti.

Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, çekişmeli boşanmada en çok merak edilen soruları İGFA için yanıtladı:

Boşanma davasında davayı ilk açan daha mı avantajlı olur?

Boşanma davasında davayı ilk açmanın herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Davalı taraf da kendi aleyhine açılmış boşanma davasına karşı dava açabilir. Önemli olan yargılama aşamasında kusurun hangi tarafta olduğunun ispatıdır.

Boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur?

Çekişmeli boşanma davasında taraflar kendilerini temsil için avukat görevlendirmiş iseler duruşmaya katılmaları zorunlu değildir.

Boşanma halinde nafaka ücreti neye göre belirlenir?

Nafaka ödenip ödenmeyeceğine veya ödenecekse ne miktarda ödeneceği konusundaki takdir hakkı yargılamayı yapan hakime aittir.

Boşanma halinde çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanma halinde çocuğun üstün yararı gözetilerek ebeveynlerden hangisi tarafından küçüğün daha iyi bakılıp gözetileceği dikkate alınmak suretiyle velayet anne veya babaya verilmektedir. Velayet kararında çocuğun anne bakımına muhtaç olup olmaması da önem arz etmektedir. Özellikle yeni doğan bir bebeğin süt emzirme ve temel ihtiyaçlarını karşılama dönemine kadar velayet genellikle anneye bırakılmaktadır.

https://www.youtube.com/shorts/5cDSs2O8-ag