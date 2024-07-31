Çayırova Belediyesi, tiyatro ve drama eğitimleriyle, ilçedeki gençlerin kendilerini sanatla birlikte geliştirmesine yardımcı oluyor.KOCAELİ (İGFA) - İlçedeki çocuklar ve gençlerin, zihinsel ile fiziksel gelişimine büyük önem veren ve bu doğrultuda birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, tiyatro ve drama eğitimleriyle, Çayırovalı gençlere destek oluyor. Tiyatro eğitimlerine ve drama kurslarına katılan Çayırovalı çocuklar ve gençler, burada aldıkları eğitimler sayesinde geleceğe daha özgüvenli ve donanımlı olarak hazırlanıyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde süren tiyatro eğitimleriyle Çayırovalı gençler, gelecek yıl sahneleyecek tiyatro oyununa şimdiden hazırlanmaya başladı. 16-25 yaş aralığında gençlerden oluşan tiyatro ekibine katılmak isteyen Çayırovalıların, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki Gençlik Merkezi’ne başvurabilecekleri belirtildi. Ayrıca Bilgievleri Yaz Okulu eğitimleri kapsamında Çayırovalı çocuklar için devam eden drama eğitimleri de renkli görüntülere sahne oldu. Uzman kadro tarafından eğitim gören minikler, yaz boyunca sanatla kendilerini geliştirdi. Drama eğitimleri, yeni eğitim-öğretim döneminde Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerinde sürecek.

Kaynak: igf