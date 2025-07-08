Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda eğitimler başladı. Çayırovalı minikler, diledikleri branşta antrenman yaparak, yaz aylarını sporla dolu geçiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bu yaz ayında da ilçedeki miniklerin sporla iç içe olması için düğmeye bastı.

Çayırova’da yaşayan çocukların yaz aylarını spor dolu geçirmesi ve diledikleri branşlarda antrenman yapabilmesi adına hazırlanan yaz spor okullarında, dersler başladı.

1 Temmuz’da başlayan antrenmanlarda, Çayırovalı minikler hem eğleniyor, hem öğreniyor hem de spor yapıyor. Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün uzman eğitmenleriyle birlikte, spor yapmanın keyfine varan minikler, bu imkan için Çayırova Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

6 BRANŞTA SPOR İMKANI

Futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, kick boks ve karate alanlarında spor yapan minikler, istedikleri dallarda kendilerini geliştiriyor. Yaz boyunca spor yapan Çayırovalı öğrenciler, hem sağlıklı bir gelecek için hem de yeteneklerini keşfetmek için ter döküyor. İstiklal Ortaokulu, Akse Hakcan Döven Bilgi Evi, Çayırova Belediyesi Yüzme Havuzu Kick Boks Salonu ve Kuştepe Stadyumu’nda ilgili branşlarda gerçekleştirilen eğitimler sayesinde Çayırovalı çocuklar, yaz aylarını verimli bir şekilde değerleniyor.