İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemişli sporcuların kullandığı Saraçoğlu Stadı'nın yaklaşık 8 bin metrekarelik sentetik çim zeminini yeniledi. Çalışmayla saha, gençlerin ve spor kulüplerinin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda antrenman ve müsabaka yapabileceği hale getirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki spor tesislerinin koşullarını iyileştirmeye devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nın eskiyen sentetik çim zemini tamamen yenilendi.

Ödemiş'teki spor kulüplerinin yanı sıra çok sayıda genç sporcunun kullandığı stadın 8 bin metrekarelik zemini sökülerek altyapı çalışmaları yapıldı. Eski sentetik çimlerin kaldırılmasının ardından zemine geotekstil keçe serildi, sıkıştırma ve tesviye işlemleri gerçekleştirildi. Yeni sentetik çimin döşenmesi, kumlama ve granül uygulamasının tamamlanmasıyla saha yeniden kullanıma hazır hale getirildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İnşaat Teknikeri Mehmet Ünlü, 73 metreye 110 metre ölçülerindeki sahanın zemin yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 'Eski sentetik çimleri kaldırdık. Altına geotekstil keçe sererek sıkıştırma ve tesviye işlemlerini yaptık. Yeni sentetik çimi serdik, kumlama ve granül uygulamalarını tamamladık. Böylece sahayı Ödemiş'teki yerel takımların kullanımına hazır hale getirdik' dedi.