Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan çöp konteynerlerini yerine yıkayarak, kötü koku oluşumunun önüne geçerken, çevre temizliğini de gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Temiz toplum, sağlıklı Çayırova anlayışıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, ilçe genelindeki hizmetlerini sürdürüyor.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda düzenli aralıklarla çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova Belediyesi’nin Konteyner Yıkama Aracı’yla tespit edilen mahallelere giden ekipler, burada bulunan çöp konteynerlerini ilk olarak köpüklüyor ardından da tazyikli suyla yıkıyor. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün Çayırova ve Akse mahallelerindeki yeraltı konteynerleri ile standart çöp konteynerini köpükleyerek yıkadı.

Yapılan çalışma sayesinde konteynerlerde oluşabilecek kötü kokunun önüne geçilirken, bu sayede çevre temizliği de sağlanmış oldu.