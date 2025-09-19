Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fatih Caddesi’nde denetim gerçekleştirdi. İlçe sakinlerinin park alanlarını ve kaldırımları daha rahat kullanması için gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aksaklıklara idari ceza kesildi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak, yaya güvenliğini ve huzurunu sağlamak için denetimlerini aksatmayan Çayırova Zabıtası, son olarak ilçenin en işlek caddelerinden olan Fatih Caddesi’nde denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Fatih Caddesi’nde yayaların güvenli ve rahat hareket etmesine engel olan duba, reklam panoları, flamalar vb. ürünleri toplayarak işgalin önüne geçtiler.

İDARİ PARA CEZASI

Öte yandan vatandaşların şikayetlerine konu olan ve ürünleriyle kaldırımları işgal eden işletmeleri de denetleyen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aksaklık tespit edilen firmalara da kabahatler kanunun kapsamında idari para cezası uyguladı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki caddelerde de denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini ve vatandaşların daha rahat, daha huzurlu bir şekilde ilçe genelinde vakit geçirmeleri için çalışmaların süreceğini belirtti.