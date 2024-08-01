Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan mobil atık merkezlerinde toplanan atıkları, geri dönüşüme kazandırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Bugüne kadar gerçekleştirdiği sıfır atık çalışmalarıyla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinden toplanan atıkları geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçenin muhtelif noktalarına koyduğu Mobil Atık Getirme Merkezleri, düzenli aralıklarla açılarak, burada Çayırovalı ilçe sakinlerinin bıraktığı atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Çayırova Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ne götürülüyor. Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bu çalışmayla birlikte atıklar, hızlı bir şekilde geri dönüşüme kazandırılırken, çevre duyarlılığı da sağlanmış oluyor.

ATIKLAR MOBİL ATIK MERKEZİNE

İlçenin birçok noktasında yer alan Mobil Atık Getirme Merkezlerinde; plastik, metal, kağıt, karton, cam, elektrik-elektronik, bitkisel yağ ve piller toplanıyor. Toplanan atıklar, Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince alınarak, atık getirme merkezinde geri dönüşüme kazandırılıyor. Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, Çayırovalı ilçe sakinlerinin mobil atık getirme merkezlerine atıklarını bırakabileceklerini belirtti.