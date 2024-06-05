Çayırova Kaymakamlığı ile Çayırova Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Dünya Çevre Günü programı, İstiklal İlkokulu’nda gerçekleşti. Programda minik öğrencilerin, çevre bilinci için hazırladığı gösteriler büyük beğeni kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Daha sürdürülebilir bir gelecek ve daha yeşil bir dünya adına farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan Dünya Çevre Günü için Çayırova’da da bir etkinlik gerçekleştirildi.

Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi’nin ortaklığında düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kader Duran, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştiren Tunç, çevre bilincinin aşılanmasının ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

MOBİL ATIK EĞİTİM ARACINI İNCELEDİLER

Konuşmaların ardından Çayırova İstiklal İlkokulu öğrencilerin hazırladığı gösteriler, beğeniyle takip edildi. Özellikle anasınıfı öğrencilerinin sıfır atık konseptiyle hazırladıkları kıyafetlerle yaptıkları defile büyük alkış aldı. Program sonunda ise Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kader Duran, öğrencilerin hazırladığı sıfır atık maketlerini inceledi. Öğrenciler Çayırova Belediyesi’nin Mobil Atık Getirme ve Gezici Eğitim Aracı’nı da incelerken, minik öğrencilere günün anısına tohum kartı da hediye edildi. Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.